Telenor stuper: Største fall på børsen på fire år

Telenor er nede 6,5 prosent på Oslo Børs etter gigantavtale har falt gjennom.

Saken oppdateres.

Det asiatiske selskapet Axiata og Telenor har over lengre tid diskutert muligheter for å slå sammen infrastruktur og telekom i Asia. Fredag kom beskjeden om at gigantfusjonen har falt gjennom.

– I løpet av de siste fire månedene har begge parter gjort due diligence og jobbet mot å komme til en avtale i løpet av tredje kvartal 2019. På grunn av noen kompleksiteter relatert til den mulige sammenslåingen, har partene blitt enige om å avslutte samtalene, skriver Telenor i en børsmelding fredag morgen.

Markedet reagerte umiddelbart, og sender aksjen ned 6,5 prosent. Det er det største fallet Telenor har opplevd siden februar 2015.

Ifølge selskapet var de mulige verdiene av avtalen med det asiatiske selskapet på omtrent 45 milliarder kroner.

Dersom avtalen hadde kommet på plass ville det nye selskapet totalt hatt nærmere 300 millioner kunder, og bli ett av Asias største infrastrukturselskaper med rundt 60.000 mobiltårn.