Pandemien har gitt et klart frafall i abonnenter og inntekter.

Saken oppdateres.

Telenor la tirsdag morgen fram sitt kvartalsresultat for fjerde kvartal 2020. Konsernet opplevde fallende inntekter på abonnement og trafikk, men rapporterer likevel en organisk vekst i driftsresultatet (EBITDA) på 2 prosent.

Totalt falt omsetningen fra 31,7 til 30,9 milliarder kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019. Det betyr at en organisk vekst på 2,8 prosent er snudd til et tap på 3,9 prosent.

I Norge mistet selskapet snaut 80.000 mobil-abonnenter i 2020. Markedslederen hadde totalt 2,807 millioner abonnementer i 2020, mot 2,886 i 2019.

I Pakistan og Bangladesh, derimot, økte abonnentmassen med totalt over 2 millioner kunder. Selv om teleselskapet har et nettotap av mobilkunder i de nordiske landene, øker både antall abonnenter og inntektene knyttet til dette for konsernet som helhet.

Taper i Asia

Pandemien har hatt sterk negativ effekt på roaming-inntekter, og også inntektene fra konsernets selskaper i Asia:

« Sterk konkurranse og ringvirkninger fra pandemien har ført til press på inntektene i Asia, særlig i Thailand og Malaysia», skriver Telenor i børsmeldingen.

De organiske inntektene er ned 3 prosent, opplyser Telenor i kvartalsrapporten. Det er inntektsfall i Asia som gjør utslaget - i de nordiske landene rapporterer Telenor en vekst i inntekter fra trafikk og abonnementer på 2 prosent.

Tross tapte inntekter hevder telegiganten å ha veiet opp tapene med grep knyttet til kostnadene:

«God kostnads- og investeringskontroll resulterte i stabil EBITDA og forbedret kontantstrøm. [...] Veksten fra nye tjenester veier opp for bortfallet av inntekter fra roaming og kobberbaserte tjenester i Norge», skriver Telenor i børsmeldingen.

Pent utbytte

For året som helhet er overskuddet opp med hele 6 milliarder kroner, sammenlignet med 2019. Telenor rapporter et driftsresultat for 2020 (EBITDA) på 56 milliarder kroner.

Aksjonærene kan glede seg over et utbytte på totalt 12,6 milliarder kroner, eller 9 kroner per aksje.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 1,12 kroner - fastpris 24,90 øre