Telenor vraker Huawei til fordel for Ericsson som 5G-leverandør

– Vi forventer at 5G blir den teknologien som vil endre samfunnet mest i det neste tiår. Vi har nå vært igjennom en grundig prosess for å vurdere alle de sentrale nettverksleverandørenes evne til å levere på Telenors krav for fremtidens mobilnett, sier konsernsjef Sigve Brekke i en pressemelding fredag.



Dermed er det klart at kinesiske Huawei hverken blir valgt av Telia, Ice eller Telenor.

Svenske Ericsson skal levere 5G-nettet, som etter planen vil ta mellom fire og fem år å modernisere. Telenor benytte utstyr fra Huawei, som er nåværende leverandør til radionettet, for å vedlikeholde 4G-nettet samt oppgradere 5G-dekningen enkelte steder i Norge.

- Perfekt posisjonert

- I anbudsprosessen for 5G radionettet i Norge har vi lagt vekt på faktorer som teknisk kvalitet, evne til å innovere og modernisere mobilnettet, kommersielle betingelser, og i tillegg har vi gjort grundige sikkerhetsvurderinger. På grunnlag av en omfattende og helhetlig vurdering har vi besluttet å introdusere en ny partner for dette viktige teknologiskiftet i Norge, sier Brekke videre.

Radionettet er det ytre laget av mobilnettet, som sikrer at kundene kobles opp. Det indre laget, som gjerne kalles kjernenettet, er i ferd med å bli oppgradert i samarbeid med Nokia og Ericsson, som Telenor tidligere har meldt.

– Vi er glade for å kunne fortelle at vi har valgt Ericsson til å starte byggingen av fremtidens 5G-radionett i Norge, og jeg er sikker på at vi nå er perfekt posisjonert for å være ledende på nettverks-moderniseringen. Som første mobiloperatør på 5G i Skandinavia, vil Telenor i 2020 for alvor begynne å rulle ut 5G i Norge. Den totale moderniseringen av mobilnettet vårt er et ambisiøst prosjekt, og noe vi gleder oss til å igangsette, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor har allerede lansert en 5G-pilot på Elverum, og er i gang med å bygge 5G i Trondheim nå. For øyeblikket tester Telenor 5G på ti steder i Norge, samt på utvalgte steder i Danmark, Sverige, Finland, Thailand og Malaysia.

– Fremtidens mobilnett vil gi nordmenn tilgang til helt nye produkter og tjenester. Med 5G får vi hastighet tilsvarende fiber tilgjengelig over mobilnettet, sier Petter-Børre Furberg i pressemeldingen.

Skal bygge 5G i Tyskland

I Norge har det vært stor debatt om kinesiske Huawei skulle få lov til å bygge ut 5G-nettet. Amerikanske myndigheter har forbudt amerikanske selskaper å dele teknologi med Huawei, og for lengst forbudt selskapets produkter i USA. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har tidligere uttalt at han ikke ønsker å stenge ute enkeltaktører.

Torsdag annonserte Telefonica Deutschland i Tyskland, til tross for sterke advarsler fra USA, at de velger å la Huawei bygge ut sitt 5G-nettet. Trump-administrasjonen har forsøkt å overtale ulike land til å ikke inngå avtaler med den kinesiske teknologigiganten, og har argumentert med at det kan åpne for massiv overvåking av innbyggerne. Huawei har på sin side avfeid anklagene.

