Telia trosser konkurrentene: Beholder dagens pris på Premier League

Overrasker de aller flest ved å beholde prisen på samme nivå tross prisøkningen fra leverandøren TV 2.

De senere ukene har en lang rekke TV-distributører økt prisen kraftig på Premier League. Det var en naturlig følge av at tilbyderen av engelsk fotball i Norge, TV 2, har økt prisen distributørene selv må betale.

Canal Digital økte prisene fra 499 kroner per måned til 699, mens Altibox økte med 150 kroner til 649 kroner. Også Riks TV sa at prisen skulle opp. TV 2s egen nettjeneste økte også prisen, men kun med 70 kroner i uken, fra 450 kroner til 519 kroner.

Sjokkbeskjed

Den største TV-distributøren som ennå ikke har satt opp prisen var Telia, tidligere Get, som sa at de var i tenkeboksen med tanke på prisøkning. Også der ventet alle en prisøkning.

Men fredag morgen kommer imidlertid Telia med en sjokkbeskjed: De endrer ikke prisen fra 499 kroner i måneden, tross påslaget fra TV 2. De blir dermed ikke bare mye billigere enn konkurrenter som Canal Digital og Altibox, de blir billigere enn selv TV 2 Sumo, som er en ren nettjeneste og har alltid ligget lavere i pris.

– Interessen for Premier League her til lands er helt enorm, og som Norges største utfordrer skal vi til enhver tid levere markedets beste og mest fleksible TV-produkt til en fornuftig pris, sier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarkedet i Telia Norge i en pressemelding.

– Derfor beholder vi vår tidligere månedspris på 499 kroner, slik at kundene våre kan fokusere på de store fotballopplevelsene og ikke bekymre seg over høye TV-priser.

Skudd i baugen

Meldingen er trolig et skudd i baugen for TV 2 selv, ettersom mange har oppfattet prisøkningen som et forsøk på å få flere til å velge TV 2 Sumo. Kanalen mister rettighetene il Premier League om to år og kan ha egeninteresse av å ha et direkte kontroll over disse kundene.

Prisstuntet kan muligens også sees på som et nytt stikk i kampen mellom Telia/Get og TV 2. Kanalen og distributøren har nemlig ligge lenge i konflikt, og i juni i år kunne ikke Telia-kundene se TV 2 gjennom sin pakke på grunn av uenigheten med avtalevilkår. Konflikten ble heller ikke løst i sommer, ettersom partene ikke kom til enighet, men fant ut at de bare skulle fortsette med den gamle avtalen til de kom frem til en ny.

Det gjenstår nå å se om TV 2 Sumo eller andre aktører velger å kutte prisene på sine abonnement i kjølvannet av Telias beslutning.