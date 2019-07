Telsa melder om rekordproduksjon - men stuper på børsen

Tesla setter ny rekord i antall leverte biler i kvartalet og opprettholder det høye målet for året. Ved siden av det lanserer de en ny lader som kan lade bilen på 15 minutter.

Telsa leverte rekordhøye 95.356 biler i andre kvartal 2019, det meste Tesla noensinne har gjort. 78.000 av disse var den nye Tesla-modellen, Model 3.

- Produksjonen av Model 3 fortsetter å forbedre seg, men rekord i mai og igjen i juni. Vi produserer nå 7.000 biler i uken og planlegger å produsere 10.000 i uka innen utgangen av året", sier toppsjef Elon Musk i deres nye kvartalsrapport, publisert onsdag kveld.

Fått fart

Det er det tredje rekordkvartalet på rad og viser at Tesla, som lenge har fått kritikk for å ikke ha god nok fart i produksjon og leveranse av nye biler, endelig ser ut til å ha fått fart i sakene. Selskapet produserte 86.000 biler i fjerde kvartal 2018 og 91.000 biler i første kvartal i år.

Tesla planlegger å holde seg på samme nivå ut året og varslet er målet er 360.000 til 400.000 leverte biler i år.

Selskapet sier dessuten at de er i gang med arbeidet med å starte produksjon av den nye bilmodellen, Model Y.

Rett til bunns på børs

Tesla leverte imidlertid et tap per aksje på 1,12 dollar, betydlig svakere enn 0,39 dollar per aksje, slik analytikerne ventet på forhånd. Aksjen er dermed ned 10 prosent i etterhandelen.

Tesla-sjef Elon Musk la frem nye tall for Tesla onsdag kveld. Foto: David Mcnew (AFP)

- Vi fortsetter å ha en målsetning om positivt resultat i tredje kvartal og for de påfølgende kvartalene, men fortsatt volumvekst, økt kapasitet og kontantstrøm vil være hovedfokuset vårt, sier Elon Musk i meldingen.

Ny superlader

Tesla kom samtidig med ytterligere detaljer om den nye V3 Supercharger, som vil erstatte V2 Supercharger på Teslas ladestasjoner. Tesla bekrefter at med de nye laderne vil du kun trenge 15 minutter i snitt på å lade opp bilen din, opp fra rundt 30 minutter i dag.

Med Supercharger V2 fungerer det slik at du må dele kapasiteten på laderen med sidemannen, og dermed få betraktelig lavere effekt enn dagens makskapasitet på 120 kW. Med Supercharger V3 er dette historie. Laderne skal gi deg hele den tilgjengelige effekten.

Tesla anslår at det vil halvere tiden folk bruker på ladestasjonene.