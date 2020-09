Terje Stykket (67) tjente 99 millioner i fjor: - Det er hardt arbeid som ligger bak

Grønne tall og grønne bygg for mannen med det brede gliset.

Det går meget bra om dagen for gründeren, investoren og milliardæren Terje Stykket (67):

– Hva skal jeg si? Det er hardt og strukturert arbeid som ligger bak. Vi følger stort sett planen som vi har satt oss på forhånd, sier han ydmykt til Nettavisen.

Selskapet hans Stykket Holding AS hadde et årsresultat på hele 99,3 millioner i fjor, opp fra 94,2 millioner året før, uten at det får 67-åringen til å ta av:

– Vi hadde et greit år i fjor, vi gjorde ikke noe spesielt sammenlignet med tidligere. Ting går sin gang, sier Stykket til Nettavisen.

Skryter av de ansatte

Ifølge Stykket var det bare Mylna Gruppen, som driver med sport- og treningsutstyr, som ikke nådde målsetningene sine i fjor:

– Men bortsett fra det så gikk de andre sånn som vi hadde planlagt. Vi er fornøyd jevnt over, slår han fast.

Selv om gründeren i tidligere intervjuer har fortalt om hvordan han nærmest har ofret både familie og kone for å havne der han har gjort, så trekker han først og fremst frem andre enn seg selv for å forklare de gode resultatene:

– Vi er veldig opptatt av å ha ansatte som har nødvendig kompetanse til å løse utfordringene og mulighetene som ligger for hvert enkelt selskap. Jeg pleier å si at 'hvis jeg skal si noe om meg selv så er jeg flinkere enn mange andre til å ansette folk som er flinkere enn meg selv', sier han til Nettavisen.

MILLIARDÆR: Det går meget fra for Terje Stykket om dagen. Foto: Lars Johnsen (Drammens Tidende)

Taxfree-kongen

Stykket er kjent som «taxfree-kongen». Stykket Holding eier 51 prosent av Norse-Trade AS, som igjen eier Travel Retail Norway AS som driver taxfree-butikker ved de største flyplassene i Norge. Her har det av naturlige årsaker ikke gått fullt så bra i 2020:

– Det er klart at vi har fått utfordringer i år, rundt koronapandemien, med tanke på taxfree-virksomheten vår, medgir han.

TAXFREE: Det har vært et dårlig år for taxfree-butikkene, men Stykket Holding blør likevel ikke. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Likevel, etter flere år med stigende årsresultat så er ikke 2020 verre økonomisk for Stykket enn at han håper på et greit resultat i år også:

– Jeg håper vi lander på omtrent samme nivå som i fjor. Vi har forhåpninger om at vi skal komme godt opp mot det målet i år også.

Covid-19 er også omtalt i årsregnskapet for 2019, under notatet «hendelser etter balansedato»:

«I 2020 ble verden inkludert Norge rammet av virusutbruddet Covid-19. Konsernets aktiviteter i de ulike underkonsernene og øvrige investeringsinteresser er i forskjellig grad påvirket av viruset. Ved avleggelsen av årsrapporten har deler av konsernet måttet permittere enkelte ansatte og noen butikker har stengt. Det er også forventet at andre investeringer vil oppleve en viss effekt på driften for 2020. Styret og ledelsen i hvert enkelt underkonsern overvåker situasjonen nøye og vurderer løpende tiltak for å sikre ivaretakelse av konsernets interesser. Det er mottatt betydelig støtte gjennom statens kompensasjonsordning og det er opprettet god dialog med finansieringsforbindelser».

Grønt miljøbygg

Fremover skal selskapet utvikle virksomhetene videre.

– Vi har mange spennende prosjekter. Vi har begynt å bygge det kanskje grønneste miljøbygget i Norge, lover Stykket.

Kontorbygget han omtaler skal reises rett i nærheten av Drammen stasjon, og skal bestå av massivt tre:

– Det er veldig energieffektivt og miljøvennlig byggemateriale. Hele reisverket i det bygget er lintre, også er resten av massivt tre. Det har mange fordeler, spesielt med tanke på inneklima og miljø - ikke minst så er det veldig lette byggematerialer. Det er det første prosjektet hvor vi prøver den byggemetoden, forteller han.

De små stegene er nøkkelen til suksess for Stykket, som sier selskapet har følgende filosofi:

– Vi er veldig opptatt av å fornye kontinuerlig, i stedet for å ta kvantesprang, avslutter han.