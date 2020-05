Tesla-aksjen faller etter Musk-tvitring

Tesla-aksjen falt opp mot 12 prosent etter at bilprodusentens sjef Elon Musk tvitret en rekke bisarre meldinger fredag, blant dem at aksjekursen er for høy.

Tesla-aksjen lå på 770 dollar på det høyeste fredag. Den falt til 690 dollar da Musk hadde sagt sitt på Twitter. – Prisen på Tesla-aksjen er for høy, etter min mening, skrev Musk på Twitter. To minutter tidligere hadde han tvitret: – Jeg selger nesten alle mine fysiske eiendeler. Jeg kommer ikke til å eie noe hus. Minutter etterpå tvitret han om nedstengningen som er innført på grunn av koronaviruspandemien, og gjentok sin mening om at landet bør holdes åpent. – På tide å gi folket friheten tilbake, tvitret Musk. Les også: Kristian fikk erstatning mot å inngå avtale om at han aldri blir Tesla-eier igjen (+) Tidligere i uken omtalte han smittevernregler fra lokale myndigheter og delstatsmyndigheter om å holde seg hjemme, som fascistiske. I kommentarfeltene spurte flere seg om Musks Twitter-konto hadde blitt hacket. Men Musk har også ved tidligere anledninger skapt forvirring med sine meldinger på Twitter. Onsdag la Tesla fram kvartalsresultat som viste et overskudd på 16 millioner dollar, det tredje kvartalet på rad i pluss for bilprodusenten. Aksjen steg da 9 prosent, men Tesla meldte at selskapet kan måtte nedjustere produksjonsprognosen med over en halv million biler i år, som følge av viruspandemien. Les også: Tesla-sjefen i vilt raseri: – Det er fascistisk