Tesla får rundjuling: Nå tjener Sissener penger på veddemålet sitt

Tesla-aksjen tryner med 11 prosent mandag. Endelig tjener Jan Petter Sissener penger på elbilprodusenten, men tar ikke gevinst ennå.

Nettavisen skrev i forrige uke at Sissener-fondet Canopus hadde et veddemål på elbilprodusenten Tesla til en verdi av 75 millioner kroner.

Fondet hadde gjennom to salgsopsjoner (se lenger ned) med forfall i mars og juni gamblet på at Tesla-aksjen ville falle til under 706,50 dollar i verdi. Da ville fondet begynne å tjene penger, det vil si:

Helst må aksjen falle en god del under de 706 dollarene, fordi fondet må ut med en premie for veddemålet, som kommer til fradrag i gevinsten.

Ved 15-tiden mandag norsk tid er Tesla-aksjen ned hele 11 prosent til 627 dollar, men en snau halv time senere var nedgangen på drøyt 8 prosent til 645 dollar. Sissener kan begynne å håve inn hvis han vil. Det vil han ikke.

Ikke over

- Nei, støyen er ikke over, sier Sissener i en kort kommentar til Nettavisen Økonomi. Han har ikke regnet på hvor stor gevinsten er på det nåværende kursnivået. Den viktige S&P 500-indeksen er kl 15.30 norsk tid ned 5,6 prosent.

Tesla-aksjen har vært en marerittinvestering for Sissener, men nå kan det endelig bli en gevinst. Fondet har en såkalt salgsopsjon i Tesla-aksjen. Det betyr at Sissener & Co tror Tesla-aksjen kan falle mye, mer enn det markedet venter seg. Nå har altså dette skjedd.

Gjennom en salgsopsjon har Sissener og andre en rett, men ikke en plikt til å selge aksjer til et avtalt kursnivå, eksempelvis til en bank.

For denne retten betaler Sissener og andre en opsjonspremie, som kommer til fradrag i fortjenesten. Aksjen må derfor falle et stykke under den avtalte salgskursen for at det skal bli noen særlig gevinst.

Begrenser tapet

Faller aksjekursen under det avtalte nivået, i dette tilfellet 706,5 dollar, kan Sissener og andre benytter seg av opsjonen ved å kjøpe aksjer billigere i markedet. Så selger de aksjene til den avtalte høyere kursen. Banken er da pliktig til å kjøpe aksjene til dette nivået.

Eks: Er avtalt salgskurs 100 kroner, markedskursen 70 kroner og opsjonspremien 10 kroner per aksje, tjener du netto 20 kroner per aksje.

Ved opsjoner eier man ikke selve aksjen, og tapet kan derfor begrenses til opsjonspremien hvis det går galt.