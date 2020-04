Tesla gikk med overskudd - oppgang på etterhandelen

Tesla leverer inntjening som forventet og gikk med 16 millioner dollar i overskudd første kvartal.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Elbilprodusenten la onsdag kveld norsk tid frem tallene for første kvartal. Og de viser at Tesla tjente 1.24 dollar per aksje og hadde totale inntekter på 5.99 milliarder dollar.

Selskapet gikk dermed 16 millioner dollar i overskudd i første kvartal.

Tesla er opp rundt fire prosent på etterhandelen, kort tid etter at resultatet ble kjent.

Tesla leverte som forventet

Ser vi på resultatforventningene, spådde analytikerne i gjennomsnitt at Tesla ville ha totale inntekter i første kvartal på 5,9 milliarder dollar, drøyt 61 milliarder kroner. Dermed leverte selskapet som forventet.

Analytikerne trodde at Tesla ville tape 0,36 dollar per aksje, men her spriket forventningene ifølge MarketScreener fra -3,07 dollar til 0,94 dollar i pluss.

I fjerde kvartal i fjor hadde Tesla et overskudd på 105 millioner dollar.

Tesla-aksjen hadde som grafen under viser en fantastisk utvikling fra høsten 2019 frem til februar i år, for så å falle fra 900 dollar til 350 dollar. Men de seneste ukene har aksjen kommet kraftig tilbake, og den ble onsdag ettermiddag norsk tid notert til 769 dollar.

LITT AV EN REKYL: Tesla-aksjen hadde en nærmest eksplosjonsartet utvikling fra september i fjor til februar, for så bli mer enn halvert i verdi. Men de seneste ukene har det vært en rekyl. Foto: (Infront)

Det priser verdien av Tesla-konsernet til over 140 milliarder dollar, rundt 1465 milliarder norske kroner, mer enn tre ganger verdien av vår hjemlige gigant, Equinor.

Først smell, så gevinst

En som har vært kritisk til Tesla, er Jan Petter Sissener, som i januar var ydmyk på at de kan ha tatt feil: Sissener-fondet Canopus har veddet mot kursutviklingen for å tjene penger på et kraftig kursfall. Før jul og i vinter var det en kjempetabbe.

Men da aksjen begynte å falle kraftig, var det gode nyheter for Sissener, som kunne dekke inn noe av den store smellen mot slutten av fjoråret. Men Tesla-kursen skal et godt stykke under 700 dollar for at fondet får glede av sine salgsopsjoner: Retten til å selge aksjer på et høyere nivå enn det de kan kjøpes for i markedet.

Hvis ikke fondet benyttet seg av alle disse opsjonene da aksjekursen var på bunnivåene, har disse opsjonene ingen reell verdi i dag. Aksjekursen til Tesla er høyere enn det opsjonene gir fondet rett til å selge til.

Sisseners argument mot Tesla er at elbilprodusenten ikke har tjent penger, og at Tesla selger minimalt med biler sammenliknet med de store bilprodusentene.