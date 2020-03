Tesla-kollaps i Norge

Antallet registrerte Teslaer så langt i 2020 er bare en brøkdel av hva det var på samme tid i år. Det har ikke vært så svakt på flere år.

Ferske tall viser at langt færre går til anskaffelse av Tesla i Norge.

I årets to første måneder ble det registrerte 277 Tesla Model 3, Model X og Model S i januar og februar 2020.

Til sammenlikning var det registrert 1205 teslaer på samme periode i fjor. Det er en nedgang på svimlende 77 prosent.

Januar og februar 2020 var faktisk svakere enn noen annen måned i 2019 og 2018.

Samtidig viser tallene også at nedgangen har fortsatt over lengre tid.

JEVN NEDGANG: Antall registrerte Model 3 i Norge. Kilde: EU-evs.com

Klar nedgang

Allerede mot slutten av fjoråret ser vi et klart fall i antallet registrerte teslaer i Norge. Faktisk var fjerde kvartal 2019 det klart svakeste kvartalene de siste to årene for Tesla. Det gjelder alle tre modellene til elbilprodusenten.

Seniorrådgiver Anders Hovde i Kantar TNS, som er ekspert på nybilmarkedet i Norge, viser til at det er store variasjoner i Teslas registreringer i Norge. Han mener samtidig at konkurransen for elbilprodusenten er hardere enn noensinne.

- Det er ingen tvil om at det er en rekke nye biler som er kommet inn i markedet, som E-tron-modellene til Audi og Mercedes EQC, som er reelle alternativer til Tesla. De som er markedet for elbiler får stadig større valg, sier Hovde.

Audi e-tron på topp

Tall fra OFV viser at det er var nettopp Audi e-tron som toppet registreringsstatistikken i Norge i februar. Hele 1.171 biler ble registrert, mot 53 av Teslas bestselger Model 3.

Han tror også at mange venter på biler som leveres i løpet av året, inkludert Model Y, den nye Tesla SUVen, som kommer til Norge i løpet av de neste 12 månedene.

FALL: Antall registrerte Model X per måned i Norge. Kilde: EU-evs.com

- Mange får nok og sikler på Mustangen som kommer og Volkswagen ID3. Det samme gjelder Model Y. De som er i markedet for Teslaer kan hende de venter på den, sier Hovde.

- Samtidig er det ikke til å stikke under stol at Tesla-eierene er riktignok veldig fornøyd med bilen, men ikke så fornøyd med håndteringen fra forhandlerapparatet hvis noe skulle skje, sier han.

Ikke bekymret

Kommunikasjonsrådgiver Erlend Sandvold Roland i Tesla Norge spiller ned dramatikken i de svake tallene.

FALLENDE TREND: Antall registrerte Model S per måned i Norge. Kilde: EU-evs.com

- Forklaringer skyldes at vi leverte ut biler med oppsamlet fire års etterspørsel, men nå leverer vi ut det vi fortløpende selger. Det er en stor forskjell. Vi begynte å ta reservasjoner på Model 3 allerede i 2016, sier Roland til Nettavisen.

- Men dette gjelder også Model X og Model S.

- Det skyldes at at vi jobber i kvartalsmessig sykluser. Det følger av når vi får bilene. Enkeltmåneder gir ikke et riktig bilde, sier Tesla-talspersonen.

- Så mars, altså inneværende måned, blir en veldig bra måned for dere, ettersom dere jobber i kvartalssykluser og januar og februar var så dårlig?

- Vi kommenterer ikke salgstall og vi kommenterer ikke leveringsplaner og vi kommenterer ikke hva som skjer i fremtiden i det hele tatt. Det å se på enkeltmåneder gir ikke noe riktig bilde, sier Roland.

- Men vi ser at det er andre elbilmodeller i markedet som går bra. I hvilken grad frykter dere konkurransen?

-Vi synes situasjonen i markedet er en fryd og en glede. Vi har en visjon om å akselerere overgangen til fornybar energi, og det at det er mer konkurranse gjør at det er mer interesse og flere muligheter for kundene. Det er kjempebra.

- Men det betyr jo mer konkurranse for dere?

- Ja, og det ønsker vi velkommen.

- Selv om det betyr mindre salg for dere?

- Det er en veldig snever måte å se det på. Det vi er opptatt av er å øke elbilandelen. Det å si at nye elbiler på markedet ikke gir et større totalmarked er en veldig snever måte å se det på, sier Roland.