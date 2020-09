Tesla får kraftig juling.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Tesla-aksjen har steget med 400 prosent så langt i år, men har nådd veggen tirsdag, hvor aksjen kollapser 15 prosent på børsen.

Det enorme fallet kommer etter at flere aksjeeksperter har advart mot den voldsomme oppgangen til elbilselskapet.

Blodrødt på Wall Street

Det er blodrødt på Wall Street og kort tid etter børsåpning tirsdag er Dow Jones ned hele 560 poeng, eller to prosent.

S&P 500-indeksen er også ned to prosent, mens Nasdaq er ned 300 poeng, og 2,6 prosent.

- Tesla-aksjen er den farligste aksjen på Wall Street

Så sent som mandag tok en ekspert på aksjeanalyser bladet fra munnen om Tesla-aksjen.

David Trainer, administrerende direktør i New Constructs, som lager analyse-programvare for aksjemarkedet, mener at Tesla-aksjen er den farligste aksjen på Wall Street.

De grunnleggende finansielle forutsetningene i selskapet er veldig langt unna å forsvare en så høy pris og verdivurdering, mener Trainer. Han illustrerer dette slik:

- La oss tenke oss et bestefallsscenario, som at Tesla produserer 30 millioner biler i løpet av de neste ti årene, kommer seg inn i forsikringsbransjen og får like høye marginer som Toyota, verdens klart mest effektive bilprodusent noensinne. Om alt dette skulle vise seg å stemme, vil aksjeprisen likevel være for høy i forhold til lønnsomheten i selskapet, sier Trainer i CNBC-programmet“ Trading Nation”.

Ut fra gjennomsnittlig salgspris anslår Trainer at aksjeprisen forutsetter en markedsandel på mellom 40 og 110 prosent (som altså ikke er mulig..). Med en gjeldende snittpris på 57.000 dollar og et estimert salg på 10,9 millioner biler innen 2030, antas en 42 prosent markedsandel. Det er neppe realistisk, anslår analysesjefen.

- Kanskje tidenes største korthus

Tesla-aksjen omsettes nå til 159 ganger fortjenesten. I 2019 solgte selskapet 367.500 biler. Trainer kaller aksjen et av de største, om ikke det største, korthuset i finanshistorien, og antyder at det er et spørsmål om tid før det faller sammen.

En av grunnene er en nylig aksjesplitt, som ifølge Trainer bare er en konstruksjon for å lokke mer naive investorer til å kjøpe aksjen.

- Aksjesplitter har ingen betydning for verdien. De endrer ikke selskapets størrelse, men bare deler det opp i mindre biter.

Etter at Tesla delte opp aksjen i fem 31. august steg aksjeverdien med 12 prosent, men den falt fem prosent igjen en uke senere, da den største enkeltaksjonæren utenfor selskapet, Ballie Gifford, solgte seg ned. I tillegg rammet et mer generelt nedsalg en del av de høyest verdisatte selskapene.

- Verdt en tidel

Trainer hevder at en realistisk verdisetting ville ligget på om lag en tidel av dagens aksjeverdi.

- Tesla når ikke opp på topp ti i Europas salg av elektriske biler, og det skyldes en lovendring som har vært et sterkt initiativ for at bilprodusentene skal produsere hybrider og el-biler. En lignende lovendring kommer i USA, og jeg tror 50 dollar er en mer realistisk aksjepris enn 500, sier han.