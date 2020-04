Tesla-kunder må punge ut 70.000 kroner for tilhengerfeste: – Sleipt

Kunder fikk hakeslepp av kostnaden for å legge til tilhengerfeste på bilen. Nå rykker Tesla ut med kriseløsning.

Norge har en av de største fellesskapene for Tesla-eiere og fremtidige kunder, og skilter med å ha høy kundetilfredshet. I dag har det imidlertid vært mange kunder som har fått hakeslepp når de har vurdert å kjøpe Tesla Model Y.

– Gikk inn for å forandre bestillingen på Model Y og la til tilhengerfeste. Da økte prisen med 70.000 kroner! skriver en Tesla-kunde.

– Sleipt

En annen legger til: «Sleipt av Tesla igjen».

MODEL Y: Tesla Model Y er en mellomstor SUV med startpris på 534.000 kroner. Foto: Tesla

Model Y er den nye mellomstore SUV-modellen til Tesla, som skilter med å være en billigere familiebil enn selskapets øvrige SUV. Startpris er på 534.000 kroner.

Se avdukningen av Tesla Model Y øverst i saken!

Men alt henger overraskende nok sammen med oljeprisen.

Ettersom koronaviruset har stengt ned store deler av verdensøkonomien har etterspørselen etter olje gått kraftig ned. På tross av store kutt i oljeproduksjonen på i underkant av 10 millioner fat om dagen, har likevel oljeprisen senket den norske kronen mye.

For tre måneder siden kostet en amerikansk dollar 8,88 kroner. I dag koster den samme dollaren 10,50 norske kroner. Det gir kraftig utslag for nordmenn som kjøper varer fra USA, deriblant Tesla-kunder.

Én hake for dem som har bestilt

Nettavisen undersøkte prisene for ulike modeller, og Tesla har også økt prisen på en vanlig Tesla Model 3 med 46.000 kroner fra 384.900 kroner til 430.900 kroner. Model S har nå en startpris på 809.900 kroner og Model X starter på 899.900.

MODEL 3: Også den rimeligste Tesla-varianten, Model 3, har fått et kraftig prishopp etter kronekollapsen. Foto: (NTB Scanpix)

Tesla opplyser at kunder som reserverte Model Y før prisøkning og ikke gjør noen endringer i prisen, vil beholde den gamle prisen.

Imidlertid er det én hake med denne løsningen. For det var ikke før i midten av mars at SUV-en Model Y ble godkjent for å trekke henger, og tilhengerfeste ble tilgjengelig for kundene.

Selv om selve tilhengerfeste egentlig bare koster 8.800 kroner, har flere kunder som har ønsket å endre bestillingen ikke bare fått denne ekstrakostnaden. De har også fått hele prisøkningen som har kommet siden de bestilte bilen. Dermed gikk prislappen fra 474.000 kroner til hele 543.700 kroner.

Tesla med ny løsning

Etter kraftige reaksjoner fra kunder opplyser nå Tesla Norges kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland at de har funnet en løsning for å unngå denne ekstreme prisøkningen.

– Vi vet at hengerfeste er spesielt viktig for nordmenn, og de siste dagenes store engasjement fra norske Model Y-kunder og Tesla Owners Club Norway har bekreftet dette, sier Sandvold Roland til Nettavisen.

Kunder skal få mulighet til å ettermontere tilhengerfeste hos forhandler fremfor å bestille det med bilen. Dermed vil de slippe prisøkningen på nærmere 70.000 kroner.

– Vi har jobbet tett med kollegaer i Europa og USA for å finne en løsning, og er glade for å kunne bekrefte at ettermontering av hengerfeste på Model Y vil bli mulig. Mer informasjon vil komme senere.

– For å gjøre prosessen så enkel som mulig for alle parter prøver vi også å finne en løsning som gjør det mulig for kunder som allerede har bestilt Model Y å legge til hengerfeste før levering, uten å betale for prisøkninger som har skjedd siden bestilling, sier kommunikasjonssjefen.