Tesla leverte overraskende positivt resultat

Elbilprodusenten Tesla Inc kan vise til et overraskende godt kvartalsresultat. Det er godt nytt for Elon Musks løfte om å levere over 360.000 biler i år.

Aksjen til Tesla steg over 20 prosent i etterbørshandel onsdag kveld norsk tid etter at elbilprodusenten rapporterte om et overskudd på 143 millioner dollar, om lag 1,3 milliarder norske kroner, i selskapets tredje kvartal.

Analytikerne spådde et tap for elbilprosenten i kvartalet som ble avsluttet 30. september.

I børsens åpningstid onsdag ble aksjen handlet ned til 251,35 dollar. Etter at tallene ble sluppet etter stengetid, steg aksjen i etterbørshandelen som en rakett til over 300 dollar, skriver Marketwatch.

Tesla-aksjen reagerte også positivt etter at selskapet kunngjorde at fabrikken i Kina hadde startet produksjonen. Tesla opplyser at de skal produsere biler i en prøveperiode ved den såkalte gigafabrikken i Shanghai.

Fabrikken skal bidra til å øke produksjon og salg på verdensbasis, og Tesla opplyser i et brev til aksjonærene sine at selskapet er trygge på at det skal levere mer enn 360.000 biler i år.