Tesla med kraftig priskutt på sin bestselger

Prisene kuttes med opp til 40.000 kroner på Tesla Model 3, samtidig som bilprodusenten tilbyr en helt ellevill rente.

Tidligere denne uken ble prisene kuttet kraftig på Tesla Model S, som falt med 29.000 kroner og at Tesla-sjef Elon Musk innbyr til priskrig med den nye konkurrenten Lucid Air.

Fredag morgen er det imidlertid klart at Tesla også kutter prisen på den langt billigere Model 3, og det med enda mer enn for den dyrere Model S.

Rekordlav

Prisene kuttes med mellom 30.000 og 40.000 kroner, avhengig av Model 3. På toppen av dette tilbyr Tesla en rente på elleville 0,25 prosent i en begrenset periode, noe som gjør at månedsprisen ved å kjøpe en Tesla blir rekordlav.

- Det er en betydelig prisendring og samtidig tilbyr vi rente på 0,25 prosent gjennom DNB, slik at du får en svært lav månedspris. Den prisen er nå historisk billig, det er nok fair å si, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, til Nettavisen.

Priskuttet kommer i kjølvannet at en betydelig dollarsvekkelse overfor den norske kronen, noe som bidro til en prisøkning i vår. Da steg prisen med hele 45.000 kroner for Long Range.

Roland legger imidlertid vekt på andre forhold når han forklarer priskuttet denne gang.

- Vi har vært åpne på at det har vært leveringsproblemer knyttet til nedstengning i vår, så vi ønsket ikke ikke gjøre et slik priskutt før vi visste at vi hadde nok biler, sier Roland.

Nye priser

De nye prisene på Tesla Model 3 er som følger:

Model 3 Standard Range Plus: 399.999 kroner (Gammel pris 430.900)

Model 3 Long Range 449.900 kroner (Gammel pris: 484.900)

Model 3 Performance: 499.900 kroner (Gammel pris: 539.900)

