Tesla med unik rekord: Verdens dyreste selskap som ikke tjener penger

Tesla-aksjen når nye høyder, og elbilprodusentens aksjeverdi savner sidestykke i verdens børshistorie. Men norsk ekspert tror ikke selskapet ender i pluss for året.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Aksjemarkedet er fredag ettermiddag norsk tid villig til å betale 1016 dollar per Tesla-aksje.

Det verdsetter elbilprodusenten til nesten 190 milliarder dollar, bare 10 prosent mindre enn verdenseneren Toyota med 209 milliarder. Omgjort til norske kroner snakker vi om henholdsvis 1800 milliarder og 1990 milliarder.

Doblet nesten kursmålet til 1200 dollar

Tesla-aksjen har i år hatt en fantastisk utvikling i år (se grafen under), spesielt etter koronabunnen i mars. Ved børsslutt torsdag var kursoppgangen på hele 140 prosent. Det har gått langt tråere for Toyota, som er ned 8 prosent i verdi.

Tesla-aksjen var opp 1,5 på førmarkedet på fredag, og endte opp 1,5 prosent på torsdag etter at investeringsbanken Jefferies nesten doblet kursmålet på aksjen til 1200 dollar. Fredag startet det også med oppgang for Tesla på Wall Street. Kort tid etter åpning er aksjen opp 0,2 prosent.

NYE HØYDER: Tesla-aksjen står nå i over 1000 dollar, og Tesla er nesten like mye verdt som Toyota. Foto: (Infront)

Ekstremt

Tesla venter å selge 500.000 modeller i år. Det betyr at elbilprodusenten verdsettes av aksjemarkedet til nesten 3,6 millioner norske kroner per bil de selger, langt over utsalgsprisen for en typisk Tesla-modell. Det er ekstremt.

Men Tesla tjener ikke penger. En som har vært skeptisk til aksjekursen til Tesla, er investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management.

Næss sier til Nettavisen at i begynnelsen av året trodde analytikerne at andre kvartal i år skulle bli det beste resultatet noensinne for Tesla med et resultat på 400 millioner dollar, langt bortimot 4 milliarder norske kroner. I første kvartal skulle resultatet bli på 200 millioner dollar.

- For et selskap som stort sett hadde tapt penger hvert år, skulle dette bli det endelige beviset for at selskapet skulle bli lønnsomt. Sånn gikk det ikke, første kvartal endte i pluss, men på beskjedne 16 millioner dollar.

Stort tap

- For andre kvartal vil de trolig ende opp med et tap på over 450 millioner dollar. Det betyr at i stedet for at det skulle renne inn 40 millioner kroner for dagen for Tesla taper de kanskje opp mot 50 millioner kroner per dag, advarer Næss.

Han sier at analytikerne greier ikke helt å bli enige om hva som blir status for hele 2020. De fleste analytikerne legger til grunn at tredje og fjerde kvartal blir supre, og da ender selskap i pluss for året.

- Men, for meg som har fulgt med på Tesla i syv år og stadig sett at analytikerne har bommet, har jeg vanskelig å tro på det. Jeg tror nok at de for 2020 samlet sett ender opp med nok et år i minus, spår investeringsdirektøren.

- Betyr oljeprisen og koronakrisen noe her?

- Lavere oljeetterspørsel vil trolig gi lavere bensinpriser. Det vil alt annet like være en ulempe for elbiler, ettersom besparelsen ved å bruke strøm blir mindre, svarer Næss.

Krevende

Men selv om Tesla-aksjen har hatt en eksplosiv økning i disse koronatider til nye høyder, er det ifølge Næss faktisk to av 44 Tesla-analytikere som spår kursen videre opp.

- De innser at verdsettelsen er krevende, men de påpeker at elbiler er fremtiden, og at Tesla er fortsatt den ledende elbilprodusenten, sier Næss om begrunnelsen

Selv hadde den bilinteresserte investeringsdirektøren en Jaguar I-Pace i vinter, mens har en Porsche Taycan nå. Næss mener de tradisjonelle bilprodusentene absolutt har biler som er målbare med Tesla.

- Tesla-aksjen prises 25 ganger så høyt som Porsche, selv om vi velger å tro at Tesla for første gang i sitt liv skal få et supert resultat, med 2,3 milliarder dollar til neste år, sier Næss.

Helt alene

Når en aksje verdsettes så høyt som Tesla gjør, er det gjerne store forventninger til vekst og inntjening fremover. Slik var det også under den berømte dot.com-bølgen for 20 år siden. Da sprakk de fleste selskapene så det holdt, og de fleste er historie nå.

Og da kommer det unike med dagens Tesla-prising i aksjemarkedet. Næss har sett på selskap som siden 1990 har hatt en høy verdsettelse (over 50 milliarder dollar) og samtidig tapt penger.

Ingen av disse selskapene har hatt en så høy børsverdi som Tesla. Nærmest er ifølge Næss flyprodusenten Boeing i fjor med en toppverdi på 183 milliarder dollar etter et underskudd på rundt 2 milliarder dollar. Amazon var i 2014 verdt opp mot 144 milliarder dollar i et år de tapte 111 millioner dollar før skatt.

Aldri

- Det er kun 59 selskap i verden som enten har, eller har hatt en markedsverdi over 190 milliarder dollar. Alle tjener penger. Hva sier dette? Jo, vi har aldri, selv under IT-boomen, sett et selskap som har en så høy markedsverdi uten å tjene penger, advarer Næss.

Tesla-kritiker Jan Petter Sissener og fondet Canopus har veddet mot Tesla-aksjen og posisjonert seg for et kursfall. Det har vært et til dels kostbart veddemål. Sissener opplyser til Nettavisen at fondet fortsatt har eksponering mot Tesla.

Denne eksponeringen er i form av salgsopsjoner, retten til å selge aksjer på et gunstig nivå hvis Tesla-aksjen faller veldig mye i verdi. Da kan Canopus-fondet kjøpe billige aksjer i markedet og selge til en avtalt høyere kurs.

Ingen verdi

I vinter måtte kursen falle et godt stykke under 700 dollar for at fondet skulle tjene penger på opsjonene. Med et kursnivå på 1000 dollar har disse opsjonene ingen reell verdi.

Ifølge Sissener er det potensielle tapet kun opsjonspremien. Opsjonene løper til september, så det må et nokså kraftig kursfall til i løpet av tre måneder for å unngå premietapet. Denne premien utgjør noen millioner kroner.

Toyota og Tesla er i særklasse verdens mest verdifulle bilprodusenter. Det er et hav ned til Volkswagen på tredjeplass, som er verdt rundt 750 milliarder kroner med dagens eurokurser.