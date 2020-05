Tesla-modeller raser ned i pris

Nå er prisene på to av Teslas modeller kuttet over hele verden.

Det amerikanske nyhetsnettstedet Electrek meldte onsdag at Tesla har kuttet prisene på flere modeller.

- Tesla har redusert prisene på sine elektriske biler over hele lineupen over natten - med tusenvis av dollar i priskutt på noen modeller. Den globale pandemien og lockdowns, som ble satt i verk for å bremse spredningen av koronaviruset, har påvirket økonomien i de fleste land. Bilindustrien har blitt særlig påvirket, skriver Electrek.

Også i Norge er Tesla-prisene satt ned, men kun på to modeller.

- Vi har satt ned prisene på Model X og Model S globalt, bekrefter Even Sandvold Roland, pressekontakt for Tesla Norge, til Nettavisen.

- Påvirker valg

Han avviser imidlertid at priskuttet skyldes koronapandemien, og at etterspørselen har gått ned.

- Det handler om å finne den rette miksen av egenskaper, utstyr og pris. I likhet med alle andre bilprodusenter, jobber vi kontinuerlig med prisendringer for å finne riktig balanse, sier Sandvold Roland.

Han forteller at de har hatt en enorm vekst i Norge de siste årene.

- Interessen for Model X, S og 3 er fortsatt rimelig god. Men nå er vi i en periode med stor global usikkerhet, og det kan påvirke valgene folk har tatt den siste tiden. Men vi er ikke noe mer bekymret vi enn andre er, sier han.

Så mye er prisene kuttet med

Roland vil ikke gå ut med hvor mye prisene er kuttet med i Norge, men etter det Nettavisen erfarer skal det være snakk om en justering på om lag 50.000 kroner i avslag per modell, for innstegsmodellene.

I USA er også Model 3 satt ned i pris, men det gjelder ikke i Norge, ifølge Sandvold Roland.

Model Y har heller ikke blitt påvirket av priskuttet i natt. Denne modellen har derimot gått opp i pris de siste månedene, noe Nettavisen allerede har skrevet om. Europeisk levering av Model Y skal før øvrig ikke begynne før i starten av 2021, forteller Sandvold Roland.

Antall registreringer har gått ned

Det er ikke bare prisene som har gått ned. Også antall registreringer av Tesla-biler har gått ned bare siden i fjor.

Totalt sett for Model S, X og 3 var det kun 75 registreringer i april og 27 i mai, ifølge statistikk. Til sammenligning var det 822 i april i 2019 og 1017 i mai 2019.

- 2019 var et spesielt år for Tesla, fordi vi leverte biler til de som hadde hatt reservasjoner siden mars 2016 i tillegg til fortløpende salg, sier Sandvold Roland.

Model 3, som ble lansert i slutten av mars 2016, begynte de å ta inn reservasjoner på allerede da. Utleveringen av denne modellen, til de som hadde reservert en bil, begynte i februar i fjor i Norge, opplyser han.