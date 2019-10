Tesla nådde ikke produksjonsmål – aksjen ned nesten 6 prosent

Tesla-aksjen falt nesten 6 prosent onsdag, da det ble klart at elbilprodusenten produserte færre biler enn ventet i tredje kvartal.

Den totale bilproduksjonen økte med 1,9 prosent fra kvartal to, opp til 97.000 biler. Av dem er 79.600 av typen Model 3, mens de resterende 17.400 er Model S eller X SUV-biler.

Det var imidlertid ikke nok til å nå målet på 97.477 fartøy, og fører til tvil om lønnsomheten til selskapet, skriver Reuters.

I Norge er elbilsalget av S og X-modellene gått noe ned i år, til fordel for den rimeligere Model 3 fra Tesla og de nyintroduserte elektriske SUV-ene fra Audi og Jaguar Land Rover.

I forrige kvartal holdt toppsjef Elon Musk løftet om å produsere et rekordhøyt antall elbiler. Det ble ansett som en seier etter flere måneder med spørsmål om evne til å møte etterspørselen.

Musk har tidligere sagt at Tesla har mål om lønnsomhet i fjerde kvartal, og såkalt break-even – å gå i null – i det tredje, og da kun tjene nok til å ha dekning for utgifter og investeringer. Selskapet har sagt at det vil fokusere mindre på lønnsomhet, og mer på volumøkning, kapasitetsutvidelse og likviditetstilførsel.

(©NTB)