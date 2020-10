Tesla satte dette i gang: - Kan bli dramatisk

Tesla, mest kjent for sine innovative elbiler, baner nå vei for noe langt større på et helt annet område.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk. Folk flest kan få billigere biler og bedre service. Milliarder av kroner årlig kan settes i spill, nye milliardformuer skapes for bilbransjen. Om du leser denne bloggen som bilkjøper er «ta-med-hjem-budskapet» at dette bør gi deg billigere biler og bedre service. Mange i bilbransjen, oss selv inkludert, sitter allerede og tenker på hva endringene betyr og hvordan pengene i verdikjeden vil fordeles fremover. Les også: Truer med massesøksmål mot Tesla Opprørerne Polestar og andre kinesiske bilmerker gjør nå det samme som Tesla. Mange andre merker kan ønske det samme, men tør ikke si det høyt: Vertikal integrasjon og direkte distribusjon. Eller sagt på en annen måte - beholde mer av pengene selv. Å si det høyt om du har forhandlere som selger bilene dine er omtrent like vellykket som å stikke hånden inn i et vepsebol. Men så er det ikke alle som har forhandlere og trenger å være redd for å bli stukket. De er opprørere. Les også: Så mye dyrere blir biler i 2021 - elbiler får ny avgift Polestar og flere andre følger etter Tesla og går for showrooms og nettsalg i stedet for salg gjennom forhandlere. Foto: Broom Ustoppelig I løpet av mine snart 30 år i bilbransjen har jeg ikke sett noe i nærheten av en konstellasjon som det vi ser nå. Jeg har diskutert dette med mange av mine LeasePlan-kolleger, og vi er enige: Tesla banet veien, ja, men det er tyngden av stadig flere, nye kinesiske bilmerker som følger etter som gir det momentum. Snøballen har begynt å rulle. Resten av bilprodusentene, merk produsentene, ikke importørene, sitter ganske rolig - og fornøyd tror vi - og ser på. De vil kanskje innerst inne alle det samme - at du kjøper bilen direkte av dem, på nett. Bilen kan du ha sett i et showroom i sentrum av byen, eller på karavane til tettstedet der du bor. Nettavisen Pluss: Test: Volkswagen ID.3 1st Max Tesla er som alle vet allerede der. Visning og prøvekjøring for de som vil via showrooms. Bestilling på nett. Service gjennom egne verksteder. Volvo, Meca, NAF og If Svensk-kinesiske Polestar kopierer salgsdelen. Servicen overlater de til søstermerket Volvo sine forhandlere. Noe tilsvarende gjør det nye kinesiske merket Xpeng, og Byton, når de kommer (de er forsinket etter litt cash og Covid-19 problemer). Det er lov å spekulere i at andre også vil følge den malen. Xpeng setter ut servicen til verkstedkjeden Meca og NAF, mens prøvekjøring og kundeservice settes ut til forsikringsselskapet If og deres helt nye «If Services» avdeling. Her kan du lese flere innlegg av Marius Paus. Det er mange som vil ha en større bit av verdikjeden. Det viser også at det er mulig å komme i gang med et nytt bilmerke mye rimeligere og raskere enn på den tradisjonelle måten. Tradisjonalistene Bildet er ikke sort/hvitt. Maxus, BYD og MG, tre andre nye bilmerker fra Kina, selges alle på den tradisjonelle måten med importør og forhandlere. Ja, vi snakker om det erkebritiske sportsbilmerket MG. De gikk konkurs i 2005. Etter mye «om og men» endte rettighetene til merkenavnet og logoen opp hos kinesiske SAIC Motor, og MG har nå gjenoppstått som en rimelig og liten elektrisk SUV. Fjernt fra sportsbilene vi kjente, men de selger nesten overraskende bra. Ryktene om en ny MG e-sportsbil er foreløpig ikke så mye mer enn spennende rykter. La oss ta med luksusbilmerket Hongqi med det samme. Navnet betyr «rødt flagg». De er Kinas eldste bilmerke, laget på 60-tallet biler til den kinesiske partiledelsen, og skal nå snart selge sin elektriske, svært store og luksuriøse E-HS9 gjennom Motor Gruppen sine forhandlere (takk til Bilnytt for foto). Noen testbiler er allerede i landet. Likheten til Rolls-Royce Cullinan er slående. Samme designer har signert begge to, i tilfelle du lurte. Les også: Gjentar dette seg, så kollapser elbilmarkedet Et tydelig trekk er at importører som har egne forhandlernettverk typisk vil bevare ting som de er, og ser etter produsenter som tenker tradisjonelt. For å skaffe produkter til egne forhandlere. Naturlig, men kanskje farlig på sikt? Milliarder i potten Tilbake til hvordan pengene vil fordeles i verdikjeden fremover. Slik vi ser det er det «makta som rår». Sagt på en annen måte: Bilprodusentene tar og gjør med verdikjeden som de vil - når de selv vil. Ut ifra hva som tjener dem selv best. Vil de selge direkte så gjør de det, og vil de ta seg av importen selv, så gjør de det. Kjente og respekterte bilnavn som Skotvedt, Stenshagen og Kolberg er mer eller mindre ute av bransjen. De så alle muligheter innen bil, og skapte noe nytt. Produsentene har nå tatt over selv. Det samme kan skje med flere, tror vi. Ingen er fredet, heller ikke forhandlere. Les også: Ladingen kan gjøre elbil-bruk hinsides dyrt Billigere biler på bedre måte Sagt på en klinisk måte er dette effektivisering av verdikjeden, økt transparens gjennom netthandel og økt konkurranse. Det bør også bety billigere biler ut til forbrukerne. Mange av bilkjøperne som har vokst opp med internett vil kanskje også helst bestille bilen på nett og få den levert på døren hjemme, heller enn å gå inn og prute seg til noe man håper er en god pris med en bilselger. Det kan også bety flere dedikerte verksteder, altså verksteder som ikke er en del av en bilforhandler. Da er verkstedet enda mer avhengig at de tilbyr gode tjenester til en god pris. Kan bli dramatisk Vi tror mange av bilbransjens 240 milliarder kroner i årlig omsetning blir satt i spill de neste årene. Les også: Elbil i Statsbudsjettet: En ting ingen snakker om ødelegger veldig De som skal ha håp om å sitte igjen med noen av de må forsvare sin plass - overfor sultne produsenter i en verden med nytenkende forbrukere og ny teknologi. Alt har «sin tid». Vi tror vi nå er på vei inn i en ny tid hvor mye vil bli annerledes. Kanskje dramatisk annerledes. Det er milliarder i spill for de som kniver om å ha den beste løsningen på dette. Vi gjør vårt beste for å posisjonere oss for vår del gjennom leasing og biladministrasjon - som er det vi kan best.

Reklame Siste sjanse til å gjøre kupp hos Milrab