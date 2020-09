Tesla skulle sjokkere verden: Det gikk ikke helt etter planen

Tesla får bank på børsen etter lenge etterlengtet batteridag.

Batteridagen til Tesla ble avholdt tirsdag kveld og natt til onsdag norsk tid og få investorarrangement har vært mer hypet enn dette.

Elon Musk har blant annet sagt at det kommer «mange spennende ting» som blir presentert og at batteridagen vil « blow your minds», altså at den vil sjokkere eller gi folk bakoversveis på godt norsk.

Det hadde gjort at mange forventet at Musk skulle presentere et såkalt «million mile»-batteri og få ned kostnadene betydelig. Forventningene var dermed skyhøye til selskapet, som er rukket å bli verdens største bilselskap i børsverdi, tross at de bare produsere en fraksjon av antall biler som Volkswagen, Toyota og co står for.

Nå er fasiten her og det er tydelig at Tesla ikke klarte å innfri. Tesla er ned hele sju prosent i den såkalte etterhandelen etter at investorene hadde fordøyd nyheten.

I motsetning til forventningene la ikke Tesla frem noen «million mile»-batteri og heller ikke et spesifikt konstadsmål, og med en klar oppfatning om at de store innovasjonene i selskapet fortsatt ligger relativt langt inne i fremtiden.

I stedet lovet selskapet billigere batterier og økt rekkevidde, noe som ikke var nok til å overbevise børsmarkedet.

