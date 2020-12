Tesla-toppen Elon Musk kommer med kraftig advarsel

Elon Musk er bekymret og advarer sine ansatte.

NEW YORK (Nettavisen): I en mail til alle ansatte uttrykker Tesla-toppen Elon Musk bekymring over selskapets kostnader.

- Knust som en sufflé under en slegge

I mailen som ble sendt ut tirsdag, og som CNBC har fått tilgang til, skriver Musk at «vår aksje vil bli knust som en sufflé under en slegge», om ikke selskapet kontrollerer sine kostnader.

- Investorer gir oss mye anerkjennelse for fremtidig lønnsomhet, men hvis de på noe tidspunkt konkluderer med at det ikke kommer til å skje, vil aksjen vår umiddelbart bli knust som en souffle under en slegge! skriver Musk i eposten.

Før nyttår skal Tesla starte arbeidet med å bygge en ny bilfabrikk i Austin, Texas, og en annen fabrikk i nærheten av Berlin. De skal også bruke mye ressurser på å pusse opp fabrikken i Fremont, California, skriver CNBC.

Tesla-aksjen slår stadig nye rekorder og vil bli innlemmet i den bredt sammensatte S&P 500-indeksen senere i desember. Ved børsslutt tirsdag var aksjen opp tre prosent til over 584 dollar.

Onsdag er aksjen kraftig ned, hele 6 prosent kort tid etter åpning. Det er uklart om eposten Musk sendte ut tirsdag er årsaken til nedgangen.

Dow Jones startet 200 poeng ned, etter å ha startet desember med oppgang.

