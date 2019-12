Teslas nye bil kan bli forbudt i Europa

Tysk ekspert tror den nye Cybertrucken ikke blir tillatt på europeiske veier.

Teslas nye bil, Cybertruck, en elektrisk pick-up, ble lansert forrige måned. Den nye bilen har skapt enorm interesse og forhåndsbestillingene har haglet inn, blant annet fra justisminister Jøran Kallmyr.

Cybertrucken skal etter planen kommer på markedet i 2021, men Kallmyr må kanskje finne seg i å vente en god del lengre enn som så på den nye doningen.

- Store endringer

Den tyske bileksperten Stefan Teller fra SGS-TÜV, som sikkerhetsgodkjenner nye personbiler i Tyskland, mener nemlig at Telsa må gjøre store endringer i grunnstrukturen til bilen hvis den skal bli godkjent på europeiske veier.

I et intervju i i det tyske fagbladet Automobilwoche, og gjengis av det tyske nyhetsmagasinet Spiegel, sier han at Teslas Cybertruck strider med den tradisjonelle europeiske sikkerhetsfilosofien. Han ser store mangler med bilen overfor et europisk marked.

- De som sitter i bilen føler seg sikre, men er det ikke, sier Teller.

Andre regler

Han sier at i USA kan bilprodusentene selv godkjenne om en bil er trygg å kjøre gjennom såkalt «Self Certification». I Europa må en bil derimot følge en lang rekke sikkerhetsforskrifter fastsatt av myndighetene.

På toppen av dette er Tesla klassifisert som en «light duty truck», eller en «lett lastebil», som er unntatt endel sikkerhetskrav i USA knyttet til passiv sikkerhet, det vil si all teknologi som beskytter føreren og passasjerene når en ulykke inntreffer. I Europa har imidlertid dette, samt beskyttelse av fotgjengere, stor betydning.

Farlig?

Teller mener at spesielt måten Cybertrucken er konstruert, vil skape store problemer.

- Fronten på bilen kan ikke være spiss, slik Cybertrucken er. Støtfangeren og panseret må være designet slik at de absorbere energi for å beskytte fotgjengeren, sier Teller.

En slik konstruksjon skal være umulig med Cybertrucken, som har en skarp front i skuddsikkert rustfritt stål.

- Den vil ikke absorbere støtet, men tvert imot slå med enorm kraft på føreren og passasjerene. Da hjelper det ikke med airbags lenger. Denne bilen kan derfor ikke bli solgt i stor skala her til lands. Dette er en stor jobb for Elon Musk, sier Teller, med henvisning til Teslas grunnlegger og konsernsjef.

Tviler

Magnus Langseth er professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU og en ledende ekspert på bilsikkerhet. Han understreker at han ikke kjenner til konstruksjonen av Teslaen, men tviler på at den ikke vil komme på veiene her i Norge.

- Det stemmer at det er strenge krav til bilsikkerhet i Norge, men dette er en bil på vei fortsatt er på tegnestadiet. At Tesla vil komme med en bil som ikke tilfredsstiller disse kravene vil være veldig rart, sier Langseth.

Han tror imidlertid det er mulig at Tesla må gå vekk fra sitt nåværende design for å møte kravene til sikkerhet.

- Konseptet er forsatt på tegnebrettet, og det er mulig de gjør endringer. Musk er jo en forretningsmann og vil jo ønske å selge bilen til flest mulig, selv om det kan hende at han vurderer det amerikanske markedet, hvor Pick-up'er er størst, som stort nok for han.