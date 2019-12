Test av matpriser: Disse varene har mer enn halvert seg i pris

- Dette er varer de taper penger på å selge, det er jeg helt sikker på, sier Tom Ystaas i Enhver.no.

Julepriskrigen er godt i gang, og mange typiske julevarer er ned i pris, som Nettavisen har omtalt før.

Men også på andre varer, som ikke har noe med jul å gjøre, er prisen kraftig redusert nå i perioden inn mot høytiden.

Les også: Meny tar revansj og knuser lavpriskjeden: – Det er veldig spesielt

Ekstremt



I Nettavisens dagligvarebørs, gjennomført av Enhver.no, har vi fått tall som viser at det er priskrig i skjulte på en rekke varer som fort kan gå under radaren, som middagsfavorittene Bergensk fiskesuppe og amerikansk gryte, begge fra Toro.

Les også: Rekordtidlig start på julepriskrigen: Disse varene er kuttet i pris

Spesielt Bergensk fiskesuppe er nå ekstremt billig. Tidligere i år kostet denne varen 20 kroner, og har nå falt ned til 6,90 kroner, altså et prisfall på 70 prosent. Sist denne middagsfavoritten var så billig, var på slutten av 2015.

Les også: Test av ølpriser - en butikk er billigst på alt

- I 2015 var det fullstendig krig og bananas på den varen, og den ble solgt til 3,90 kroner. Vi begynner å nærme oss det nivået nå, sier Tom Ystaas i Enhver.no til Nettavisen.

Han mener at når prisene faller så mye, betyr det at kjedene går på et tap.

- Når prisene er så lave som dette, så taper kjedene brutto på at du kjøper varen. Det er jeg helt sikker på, sier han.

Les også: Konkurransetilsynets rapport: Kiwi og Meny har kjempefordel overfor Rema og Coop

Andre prisvinnere



Han peker også på at andre, tilsvarende varer har falt mye i pris.

- Vi ser også at amerikanske gryte har gått ned i løpet av året, fra 27 kroner ved starten av året til 13,50 kroner i dag, så det er veldig billig. Generelt er vi at Toro supper og gryte er veldig billig for tiden og at det er det tøff konkurranse det er åpenbart, sier Ystaas.

Les også: Prisgapet: Du kan tape 20.000 i året på å velge feil matkjede

En annen utvikling denne uken er at prisforskjellen mellom dyrest og billigst i testen igjen er veldig stor. I forrige uke testet Enhver varer fra egne merkevarer i Nettavisens pristest og da var forskjellen bare 6,5 prosent. Denne gangen er forskjellen mellom billigste kjede, Kiwi, og dyreste kjede, Spar, over 17 prosent.

Les også: Ekstrem priskrig på Fox gir tomme hyller

Ystaas mener det er kritisk når prisforskjellen blir så stor for de dyreste kjedene.

- Når man passerer ti prosent i forskjell, så passer man en grense. Når du kan spare 15 20 prosent på å velge riktig butikk, så tror jeg flere velger å dra litt lengre for å handle et sted som er billigere. 17 prosent er for mye. Da begynner det å bli alvorlig stor forskjell, sier han.

Les også: Test av matpriser: Store forskjeller mellom dagligvarekjedene

Kommentarer fra kjedene



Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi, som vinner ukens pristest, sier at de selger en rekke varer i ukens pristest med tap.

- Det ser svært stort prispress for tiden, og det gjør at enkelte produkter får det vi kaller kunstig lave priser. Flere varer på listen selges med betydelige tap, sier hun.

- Prisundersøkelser vil alltid vise et øyeblikksbilde i én butikk. Men når Kiwi vinner uke etter uke, er det ikke tilfeldig. Kiwi er billigst, og vi gir oss aldri på pris, sier hun.

Extra kommer på andreplass i testen. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop har følgende kommentar:

Les også: - Det er åpenbart at vegansk kosthold ikke er mest bærekraftig

- Det er små forskjeller også i ukens pristest, og prisene er allerede justert ned slik at Extra gir kundene, som er våre medeiere, kombinasjonen av de billigste varene og det beste utvalget til julehandelen. Dette er suksessformelen som har gjort at vi har rekordmange kunder om dagen.

Les også: Stor pristest: Puster lavpriskjedene i nakken

- Daglig justeres et stort antall varer, og mange varer har uvanlig lave priser selv om vi fortsatt er et stykke unna de tilfellene vi har sett ved tidligere priskriger. For enkeltvarer kan det skyldes sesong eller mer tilfeldige utslag. Et eksempel på sistnevnte er nok Bergensk fiskesuppe, i tillegg til at det varm suppe er noe mange kunder etterspør i en kald årstid, sier Kristiansen.

Han vil ikke si om de taper på salget av Bergensk fiskesuppe.

Spar kommer på siste plass i pristesten. Hanne Evensen i Kjøpmannshuset, som driver Spar og Joker, sier det følgende:

- Vi mener denne testen ikke gir et riktig bilde av situasjonen ettersom den er basert på et lite utvalg varer og kun har med to av tre supermarkedkjeder i Norge. Vi i SPAR er opptatt av å gi kundene våre et godt utvalg, ferske råvarer med god kvalitet og god service fra fagfolk. Vi har noen av landets råeste kampanjer, sier Evensen.