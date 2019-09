Test av matpriser: Her er priskrigvarene du bør handle før det er for sent

Mange dagligvarer har rast til mer enn en fjerdedel av gammel pris den siste måneden: - Ikke bærekraftig, sier ekspert, som oppfordrer folk til å handle før kjedene setter opp prisene igjen.

- Vi ser at det har vært litt tøffere kamp mellom lavpriskjedene den siste tiden. Det ser vi også ved at de tre kjedene bytter på å være billigst. Endel enkeltvarer er på sitt rimeligste nivå så langt i år, sier Tom Ystaas i Enhver.no, som gjennomfører pristester for Nettavisen.

Endel populære varer har helt i det skjulte rast kraftig som følge av interne priskriger mellom lavpriskjedene. Disse går imidlertid mange kunder hus forbi.

Her er imidlertid en oversikt over noen av varene som nå har en pris langt under hva som er vanlig.

De inkluderer Fox sitronkaramell til en krone og Rugsprø knekkebrød til 3,3 kroner, bare en brøkdel av hva du vanligvis får disse varene til.

- Det er helt enorme priskutt og et tegn på tøff konkurranse, sier Ystaas, som tidligere har vært kritisk til manglende konkurranse mellom kjedene.

Billig grandis

Han sier at nå at flere varer er billigere enn til vanlig.

- Vi ser at mange Toro-gryter er billige. Grandiosa er på sitt billigste på en stund. Det at kjedene også veksler om å være billigst viser også at konkurransen er høy nå, sier Ystaas.

RIVES VEKK: Uvanlig lave priser kan også gi tomme hyller i enkelte tilfeller, som her på Fox sitron på Kiwi. Foto: Halvor Ripegutu

Det er Kiwi som lavest pris i handlekurven til Nettavisen og Enhver denne uken, mens Rema 1000 vant uken før. Kiwi vant også i uke 37, mens Extra vant i uke 36.

En av varene som har vært lavt priset en god stund er Wasa Rugsprø, som har kostet i overkant av tre kroner i flere uker, mot normalt rundt 13 kroner.

Prisen stiger

Mye kan imidlertid type på at prisen er på vei oppover. Prisen er fortsatt 3,30 kroner hos Kiwi og 3,40 kroner hos Kolonial.no, men Rema og Extra har denne uken satt opp prisen til 5,90 kroner.

Ystaas mener derfor det kan være smart å handle varene så fort som mulig, og heller hamstre for lengre tid.

- Prisen på enkelte varer ligger nå under innkjøpsprisen til butikkene og er slik sett ikke bærekraftig. Vi kan dermed være sikker på at prisen vil stige. Samtidig har mange av disse varene, som for eksempel Rugsprø, lang holdbarhet og du kan gjerne bunkre for et år fremover. Forbrukerne må dermed bare hive seg over disse tilbudene nå, sier Ystaas.

Krig hver dag

Prisene på matvarer gikk kraftig opp i sommer, som følge av jordbruksoppgjøret og økte priser fra leverandører. De siste ukene har imidlertid altså matprisene falt markant igjen, noe også kjedene selv bekrefter.

KONKURRENTER: Kristine Aakvaag Arvin Kiwi Harald Kristiansen Coop Foto: Kiwi/Coop

- Det kriges på pris hver dag. Vi opplever at konkurrentene kopierer våre kampanjer og da går enhetsprisene ned. Vi ser at varene kan falle veldig på enkeltprodukter nå og det er bra for kunden, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, til Nettavisen.

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, bekrefter at noen varer er unormalt billige for tiden.

-Det er tøff konkurranse hver dag om lavpriskundene og den har ikke blitt mindre tøff denne høsten. Det er årsaken til at enkelte varer er spesielt billige. Nå har vi kunstig lave priser på en del varer, sier Arvin til Nettavisen.

Ikke logisk

Hvilke varer det priskriges om kan skyldes at en av kjedene starter med priskutt og dermed kopieres eller økes av konkurrentene. Lave priser på Lano-såpe denne uken hos alle kjedene skyldes for eksempel at Rema gjøre en kampanjer på disse produktene.

- Forklaringen på hvorfor noe er billig er forskjellig fra vare til vare. Det kan skyldes at vi presser prisene på enkeltvarer, eller at vi oppdager at en konkurrent har satt ned prisen under oss. Da kutter vi like mye eller mer. Vi skal alltid være billigst, sier Arvin.

Kristiansen i Coop sier utviklingen av priser ikke alltid er helt logisk.

- De kan gå opp på et eller annet tidspunkt og ned igjen, og det er ikke alltid logikk som ligger bak. Spesielt er det ofte et spørsmål om hvem løfter prisene først. Det er det store spørsmålet, sier han.