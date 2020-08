Test av matpriser: Her er varene du ikke bør kjøpe på tikronersmarked

Ukens pristest byr på det mest revolusjonerende resultatet pristester Tom Ystaas har opplevd.

Både Spar, Meny og Obs, av kjedene Nettavisen har med i sin pristest, har en rekke varer til kun ti kroner denne uken. Derfor har vi denne uken valgt å se på om det faktisk lønner seg å handle alle tilbudsvarene.

- Noen av tilbudene er ikke reelt sett tilbud, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

Du kan likevel trygt handle alle tilbudene, fordi knapt noen er så dårlige at det er å anse som tap å handle varen der enn hos lavpriskjedene. Det er en vesentlig forskjell fra fjorårets test, der det var mye større prisforskjeller på enkelte av varene på tikronersmarkedet.

- Vi vet jo at det er blitt dyrere å handle hos lavpriskjedene i år, som blant annet kan forklare at forskjellene er mindre i år, sier han.

Svært liten forskjell

De mange tikronersvarene fører nemlig til veldig lav totalsum på denne ukens handlekurv hos alle dagligvarekjedene. Det gir oppsiktsvekkende små prisforskjeller.

- Ukens pristest byr på kanskje det mest revolusjonerende resultatet vi har opplevd etter åtte år med logging. Fra topp til bunn er prisforskjellen kun 1,8 prosent, sier Ystaas.

- Det sier i praksis at det er nesten hipp som happ hvilken butikk man velger når det kommer til pris, og det er uvant kost, forklarer han.

En god del av forklaringen ligger som nevnt i tilbudene vi finner hos tre av de seks kjedene vi sjekker prisene hos hver uke. Det bringer kjedene tett på Kiwi som overtok billigtronen fra Rema denne uken.

- Om du hadde dratt på handletur og kun kjøpte tilbudsvarene hos hyper-/supermarkedene, ville det ikke vært noen lavpriskjede som kunne matchet sluttsummen på handlelappen, sier Ystaas.

Billigere hos lavpriskjede

Ystaas trekker blant annet fram Gullsalami fra Grillstad på 35 gram, noe han mener flere av kjedene flagger som et godt tilbud. Denne varen lønner det seg imidlertid ikke å kjøpe på tikronersmarked.

- Du må betale 10 kroner hos både Spar og Meny, men hos Kiwi - når vi har regnet om prisen for 150 gram - koster det 7,84 kroner for 35 gram, forteller han.

Ystaas trekker også fram flere andre produkter det ikke lønner seg å kjøpe til ti kroner hos flere av kjedene.

- Både bakeark og eggnudler fra eget merke (250 gram) koster 9,90 kroner hos Kiwi mens du må ut med ti øre mer hos Spar og Meny, sier han.

Lipton iste-pose med smak av fersken er heller ikke lønnsomt å handle på tikronersmarked. Her taper du ti øre på å handle hos Meny kontra Kiwi. Det er også 20 øre rimeligere for to pakker med Fox karamell Kiwi enn på Meny og Spar.

Merk at varene vi trekker fram her er med utgangspunkt i vareutvalget i ukens handlekurv.

- Supermarkedene har egne, veiledende priser, og setter ned prisene med utgangspunkt i disse. Derfor vil noen av varene være rimeligere hos lavpriskjedene, forklarer han.

Det er Kiwi som kommer best ut i denne ukens handlekurv, selv om de ikke har tikronersmarked. De har en totalsum på 819,34 kroner, mens Rema og Extra kommer henholdsvis 2,50 kroner og 4,81 kroner bak. Tett bak finner vi også de andre tre kjedene.

Kun 15,32 kroner skiller prisvinneren og Meny, som kommer dårligst ut i ukens prissammenligning. Dette er imidlertid ikke en stor forskjell.

Varer satt ned 10-60 prosent

Som nevnt er det ikke alle tikronerstilbudene som er like gode. Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, mener derimot at de har gode tilbud.

- Våre tikronerstilbud er satt ned fra 10 til 60 prosent, og er svært gode kjøp. På grunn av lang trykketid på kundeavis, kan det unntaksvis hende at noen av varene ikke er billigst - om markedet i mellomtiden har endret seg. Prisene i norsk dagligvare endrer seg jo daglig, sier hun.

Hynne påpeker at Meny skal være best på utvalg, kvalitet og ferskvarer, og samtidig ha mange gode tilbud.

- I pristesten denne uka er mange av våre tilbudsvarer, Blant annet er en del tikronerstilbud med, noe som gjør avstanden til lavpriskjedene svært liten, sier hun.