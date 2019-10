Test av matpriser: Her er varene du ikke må handle på 10-kronersmarked

Mange butikkkjeder kjører tikronersmarked igjen i disse dager. Noen «tilbud» bør du holde seg langt unna, mens andre er megakupp. Se oversikten her.

- Igjen ser vi at det varierer ekstremt hvor gode tilbudene er. Det viser at kundene helst bør følge med på hva de normale prisene er. Hvis du tror blindt at varer på tikronersmarked er gode tilbud, tar du feil, sier Tom Ystaas i Enhver.no, som gjennomfører pristester for Nettavisen Økonomi.

Denne uken kjører to av Norges største matvarekjeder, Meny og Spar, tikronersmarked. Det er andre runde etter sommeren som slike kampanjer gjennomføres hos supermarkedkjedene.

Igjen viser pristesten til Nettavisen at det gjelder å passe på hvis du skal handle der.

Et skikkelig varp

Prisene på enkelte varer er nesten ufattelig lave på slike markeder. Til gjengjeld er det en del andre varer på tikronersmarked som er noen skikkelige tilbudsfeller. Disse kan du tape masse på å kjøpe hvis alternativet var å handle de samme varene til normal pris hos lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra.

Et par eksempler fra ukens pristest viser det:

Rislunsj og God Morgen-yoghurt er på tikronersmarkedet til Spar og Meny. Men disse varene er mye billigere hos lavpriskjedene, hvor du får de samme varene for ned til sju kroner. De er altså 42 prosent dyrere enn hos Rema og Co.

Sjokolade som Lion og New Energy er også på tikronersmarked hos Spar og Meny. Ingen andre kjeder i pristesten har så høy pris på denne varen.

Tomatpuré fra Staveland er på 10-kronersmarked hos Spar. Det er langt billigere på handle den hos lavpriskjedene som selger den for 7,90 kroner. Selv hos Meny er den billigere. Der er prisen 8,90 kroner.

Til gjengjeld er enkelte tilbud eksepsjonelt gode. Gildes ovnsbakte leverpostei på Spar er 50 prosent billigere på tikronersmarked enn hos lavpriskjedene. Ukens kanskje beste tilbud har imidlertid Meny, som selger flytende Melange til en tredjedel av prisen hos lavpriskjedene.

- Det er skikkelig varp. Når pristesteren vår så det tilbudet i butikken, kjøpte han to til seg selv også, sier Ystaas og ler.

Prisvinner

Han viser til at Meny er ukens prisvinner i pristesten, takket være at utvalget denne uken primært er tikronerstilbud.

- Det viser at det alt i alt lønner seg å handle på slike tikronersmarked, men det er hovedsaklig noen få, veldig gode tilbud som trekker ned totalprisene. For resten av tilbudene er det ganske ymse hvor mye du sparer, sier Ystaas.

Han mener det er problematisk at mange av varene som er på tikronersmarked er veldig lite redusert sammenliknet med normalpris og kan være langt dyrere enn hos lavpriskonkurrentene som Rema og Kiwi.

- Det er litt misvisende. Ved forrige tikronersmarked i august, kunne de forsvare endel av tilbudene, som God Morgen-yoghurt, med at lavpriskjedene nylig også hadde kuttet prisene kraftig. Nå har det gått to måneder, og da er ikke den forklaringen like overbevisende, sier Ystaas.

Gode tilbakemeldinger

Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, sier at de har tikronersmarked, som varer to uker, fire ganger i året.

- Årsaken til tilbudskampanjene er at vi ønsker å gi kundene ekstra gode priser på utvalgte og relevante varer, noe vi også får veldig gode tilbakemeldinger på fra kundene våre, ikke minst i nettbutikken, sier hun til Nettavisen.

- Hvorfor finner vi eksempler på at andre matvarekjeder har såpass mye billigere priser på endel varer på tikronersmarked, som God Morgen-yoghurt og Rislunsj?



- Det skyldes prissvingninger i markedet. Det er tøff priskonkurranse i markedet og prisene i norsk dagligvare endres fra dag til dag, mens planleggingen av vårt 10-kronersmarkedet skjer flere uker i forveien, sier Hynne.

- For eksempel God Morgen-yoghurt var billigere hos konkurrentene i august også. Nå har dere hatt mange uker på å vite hvor prisnivået ligger hos konkurrentene?

- Ja, men dette er fortsatt et øyeblikksbilde av prisene. Det er hard konkurranse og prisene varierer. Vi kan ikke vite hvilke priser konkurrentene har noen uker frem i tid, sier hun.

- Kan dere garantere at varene deres selger på 10-kroners er billigere enn deres ordinære priser ?



- Ja, alle våre 200 varer som er med i 10-kronersmarkedet er satt ned i pris sammenlignet mot ordinær pris. Avslagene spenner fra minus 10 prosent til minus 80 prosent mot ordinær pris, med ett snitt på minus 35 prosent mot ordinær pris.

