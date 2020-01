Test av matpriser: Økende forskjeller mellom lavpriskjedene

Dette har ikke skjedd i dagligvaremarkedet på flere år: - Det er åpenbart en trend, sier pristester Tom Ystaas.

Før jul i fjor raste priskrigen som aldri før mellom de tre lavpriskjedene, Kiwi, Rema 1000 og Extra, som også er Norges tre største dagligvarekjeder.

Men priskrigen hadde bokstavelig talt sin pris, og skal ha kostet kjedene mange hundre millioner kroner.

Nå tyder imidlertid mye på at konkurransen er langt mindre intens.

Det viser seg blant på at det er større forskjeller mellom kjedene.

Store forskjeller

Denne uken er for eksempel Extra hele fire prosent dyrere enn Kiwi og Rema 1000, som er omtrent like billige, i ukens pristest.

- Fire prosent er mye. Vi må flere år tilbake i tid før vi ser en så stor forskjell i prisene mellom de tre lavpriskjedene. En så stor forskjell har vi ikke sett i verken 2018 eller 2019, sier Tom Ystaas i Enhver.no, som gjennomfører pristestene for Nettavisen.

Han viser blant annet til at alle lavpriskjedene har økt prisen på God morgen yoghurt, som før jul lå godt under 10 kroner. Extra har imidlertid økt den til 14,90 kroner, mens Kiwi og Rema tar 11,90 kroner for samme var.

- Vi ser også at på en standardvare som helmelk, som vanligvis har helt lik pris, er Extra 30 øre dyrere, så de har tatt noen skikkelig prishopp, sier Ystaas.

Knepp opp

Extra startet faktisk året som billigste kjede, men Ystaas sier at dette primært skyldes en kampanje på Toro-varer, der Kiwi og Rema ikke matchet, slik de pleier.

- Vi ser at prisene har økt med små knepp her og der. Vi har sett på over 100 varer og dette er åpenbart en trend. Prisene blir dyrere og konkurransen er ikke like hard som den var på deler av i fjoråret, sier Ystaas.

- Vi ser dette også på andre varer. Bergens fiskesuppe var nede i 6,50 kroner før jul, men nå koster den 15 kroner, en økning på 130 prosent. De er tydelig at kjedene har sluppet foten av gassen, sier Ystaas.

Mer normalt

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen sier at prisøkningene er en naturlig følge av den ekstreme priskrigen i fjor før jul.

- Konkurransen i dette markedet er knallhard, men nå er vi inne i en periode der prisene justeres etter priskrigen til jul. Det kan forklare korte perioder med differanser før markedet er tilpasset et mer «normalt» prisnivå, sier Kristiansen til Nettavisen.

Han understreker imidlertid at Extra har nedjustert prisene sine for å matche konkurrentene på varene i ukens handlekurv.

- Så det skal ikke være noen grunn til å handle noen andre steder enn hos Extra. Extra jobber hver dag for å være den billigste kjeden, og har samlet sett den billigste handlekurven fordi vi har en rekke medlemsfordeler som medlemsbonus på blant annet babyprodukter, frukt og grønnsaker, sier han.

Fornøyd

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, sier også at prisene nå er mer "normale".

- Enkelte varer har i lengre perioder hatt lave priser, og blitt solgt med store tap. Nå er de tilbake på et mer normalt nivå, men det er fortsatt beinhard konkurranse mellom kjedene. Samtidig er vi glade for at nok en undersøkelse viser at Kiwi er billigst, og at avstanden til enkelte konkurrenter øker, sier hun.

Her er hele pristesten: