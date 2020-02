Test av matpriser: Prisgapet halvert på åtte måneder - og her er ukens beste kupp

Forskjellen mellom lavpriskjedene er minimale, men det er flere ting som overrasker i denne ukens prissammenligning av matvarer.

- Det store sjokket her er at Joker går fra å være den dyreste butikken til at Matkroken nå er klart dyrest. Det er vel konkurranse mellom de to, men det er kjekt å se at det skjer et skifte mellom småbutikkene, sier Tom Ystaas, som står bak Enhver.no og sammenligner priser mellom dagligvarekjedene.

- Bunnpris og Joker var dyrere sist gang, men de har rast nedover i pris, legger han til.

Denne uken har han nemlig også tatt med Joker, Mega, Matkroken og Bunnpris i prissammenligningen. Det er Matkroken som helt klart er dyrest, og det er hele 145 kroner som skiller totalprisen deres sammenlignet med Kiwi - som er prisvinneren.

DYREST: Matkroken kommer dårligst ut i ukens handlekurv. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Det er 17,6 prosent som skiller forskjellen mellom topp og bunn i ukens pristest. Sammenlignet med uke 25 i fjor er prisgapet mellom topp og bunn, hvor alle disse kjedene var med i testen, halvert denne uken. Den uken var det 36 prosent mellom prisvinneren og pristaperen, og det var Rema og Kiwi som var vinnerne, mens Joker var den store taperen.

Ystaas tror en del av årsaken til at det er en halvering i prisgapet skyldes at det ikke er så harde priskonkurranser mellom kjedene nå.

Ukens kupp

Noe som overrasker Ystaas er at Bunnpris ligger kun et par kroner bak Coop-kjeden Obs. Det er også Bunnpris som byr på ukens kupp.

- De har Big One Classic pizza til 31,74 kroner. Normalt ligger prisen på rundt 50 kroner, sier han.

Bunnpris har også rimelig Stjernebacon, som koster 22,90 kroner. Klart dyrest på denne varen er Matkroken, hvor det koster nesten 35 kroner.

BILLIG: Hos Bunnpris får du billig Stjernebacon denne uken. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Ystaas er også overrasket over at Mega er litt rimeligere enn Meny, og Mega er faktisk også rimeligst blant alle butikkjedene på et par produkter.

- Mega har rimelige Toro-produkter, både Bergensk fiskesuppe og Amerikansk gryte, forteller han.

Prisen er 19,14 kroner for Amerikansk gryte og 10,74 kroner for Bergensk fiskesuppe hos Mega denne uken. Til sammenligning koster det 27,90 kroner hos lavpriskjedene.

- Det kan bli en stund til du ser denne prisen igjen. Amerikansk gryte har ny emballasje, og med ny emballasje ligger prisen på 35-36 kroner, forteller hun.

KUPP: Det kan bli lenge til du får kjøpt Amerikansk gryte så rimelig som denne uken. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Prisen på Kvikk Lunsj er også lav denne uken, og for én enkelt plate koster det 13,40 hos lavpriskjedene.

Dyr ost

Noe som skiller seg ut som ganske kostbart denne uken er Norwegia-ost. Hos lavpriskjedene er det 112 kroner for ett kilo. Til sammenligning var prisen 98,90 i uke fire i 2019.

- Den har lagt på seg litt og økt ytterligere. Den har ligget på rundt 109 kroner i det siste, men nå har prisen gått opp tre kroner, sier Ystaas.

I uke 5 fikk du Norwegia til 109 kroner hos lavpriskjedene, mens Meny hadde tilbud til 79.90 kroner.

- Det har vært en prisøkning fra leverandøren som er årsaken til en liten prisøkning. Dette er fortsatt et produkt som er presset i pris og som ofte er på tilbud og kampanjer i Coops kjeder, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

gikk opp første februar som følge av prisøkning fra leverandør.

LITEN FORSKJELL: Selv om Coop-kjeden Matkroken kom dårlig ut denne uken, var Extra kun én krone bak prisvinner Kiwi. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop sier at de alltid jobber for å ha så gode priser som mulig. Foto: Halvor Ripegutu

- Tøff konkurranse

Selv om Kiwi vinner pristesten for ukens handlekurv, befinner Extra seg kun én krone bak og Rema fire kroner bak prisvinneren. Ser vi bort fra Joker, Mega, Bunnpris og Matkroken er det Meny som kommer dårligst ut.

- Den dyreste handlekurven har Meny, men de er likefullt under åtte prosent dyrere - prisavstanden har vært betydelig høyere tidligere, mener Ystaas.

På spørsmål om hva Kiwi tenker om den minimale prisforskjellen mellom Kiwi og Extra, svarer Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, følgende:

- Det er veldig tøff konkurranse, vi presser prisene og så følger de andre kjedene gjerne etter, sier hun til Nettavisen.

FORNØYD: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, er fornøyd med at Kiwi vant også denne ukens pristest. Foto: Kiwi

Hun påpeker imidlertid at det kun er et utvalg varer som er med i testen, samt at det viktigste for dem ikke er å vinne prisundersøkelser, men å vinne kundenes tillit.

- Det viktigste for oss er at kundene opplever at de får de laveste prisene hos oss, sier hun.

Extra-kjeden, som ligger like bak Kiwi, eies av Coop Norge. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen sier hva han tenker om at Kiwi og Extra ligger så jevnt.

- Ukens test bekrefter at det i realiteten ikke spiller så stor rolle hvor du handler i lavpriskjedene når det gjelder pris, det er tiøringer som skiller på noen få produkter, sier han.

- Knallhard konkurranse

Det er også Coop som eier Matkroken, som kom dårligst ut i ukens handlekurv. På spørmål om hva Kristiansen tenker årsaken kan være, svarer han at de hele tiden jobber for å være den billigste nærbutikken.

Kristiansen har også en klar formening om hva han tenker er årsaken til at prisgapet mellom topp og bunn i pristesten denne uken er halvert fra uke 25 i fjor.

- Det vitner bare om at konkurransen i vår bransje er knallhard, og vi må kjempe for å holde prisene så lave som mulig. Det er ekstra krevende for supermarkedene og nærbutikkene som koster langt mer å drifte, forklarer Kristiansen.

Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi synes derimot det er vanskelig å kommentere hva årsaken kan være.

- Det er et lite utvalg av matvarer, og det kan være tilfeldigheter. Men det viktigste for oss er å ha de laveste prisene til enhver tid.





