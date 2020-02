Test av matpriser: Prissjokk på godteri - men her kan du gjøre et kupp

Det er dyrt å kose seg i vinterferien: Fox-karameller har blitt fem ganger (!) dyrere siden i fjor høst, mens en pose seigmenn har økt med nesten 20 kroner.

- Laban seigmenn hadde en gjennomsnittspris på 32,21 kroner i 2019, mens denne uken er gjennomsnittsprisen 48,38 kroner. Det er en økning på 50 prosent, sier Tom Ystaas i Enhver.no.

- Etter våre målinger ser vi at seigmennene normalt ligger et stykke over 30 kroner, men den har rett og slett blitt skviset i været. Det er dårlig nytt, og den største overraskelsen i denne ukens handlekurv.

SEIGMENN: Prisen på seigmenn har gått opp veldig mye, og er nå mye dyrere enn normalen. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Laban seigmenn var ikke en vare som ble presset i pris i priskrigene blant lavpriskjedene i fjor, noe mange andre varer ble. I flere uker i høst var det kjempetilbud på Fox sitronkaramell, som du fikk for kun én krone. Nå har prisen mangedoblet seg.

Denne uken koster det nemlig 4,90 hos lavpriskjedene.

- Den var kunstig lav i høst, og da var det tøff konkurranse på denne varen. Det er ikke overraskende at den har gått opp så mye, for det var flere godterityper som nådde veldig lave priser i fjor. Nå henter dagligvarekjedene seg inn igjen, sier han.

Les også: Kun 10 øre skiller den største og minste pakken: - Du er nødt til å følge med

FEMDOBLET: Prisen for Fox sitronkaramell er nesten femdoblet siden i høst. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Nesten 50 kroner for Grandis

I midten av desember skrev Nettavisen om prisnedgangen på Grandiosa, som da hadde gått ned fra en fastpris på 40 kroner til 28 kroner. Samtidig kjørte Rema 1000 tilbud på varen for i underkant av 14 kroner. I uke 8 ser vi imidlertid et kraftig prishopp.

Nå ligger prisen på Grandiosa på 46,90 hos lavpriskjedene sammenlignet med desember.

- Når en er på tilbud koster den gjerne 25 eller 29,90, men det er en vare det går mye av. Grandiosa prises gjerne ned i priskrig, men nå henter butikkene seg inn igjen ved å prise denne varen høyere, forklarer Ystaas.

Les også: Tina-Marie skulle ha ny skallbukse - ble satt ut av dette tilbudet



Han synes derfor det ikke er overraskende at prisen har gått opp til nesten 50 kroner denne uken.

Varen har likevel gått opp flere kroner også bare siden uke fem i år, da Grandiosa kostet 42,90 hos lavpriskjedene.

GRANDIS: Nesten 50 kroner må du ut med for å få en Grandiosa denne uken. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Prisledende på karbonadedeig

En vare du kan gjøre et godt kjøp på, er en to-pakning med karbonadedeig hos Extra. Prisen er 99 kroner hos Extra, mens hos Kiwi og Rema 1000 er prisen 109,80 kroner.

- Extra har vært alene om dette tilbudet lenge. Det er veldig pussig, for vanligvis følger lavpriskjedene etter, men de har fortsatt ikke matchet tilbudet, sier Ystaas.

Selv om tilbudet til Extra har vart en god stund, har prisen likevel steget siden uke 48. Da var prisen 84 kroner hos Extra, mens Kiwi og Rema 1000 priset en to-pakning karbonadedeig til 105,40 kroner.

Du kan gjøre et godt kupp på karbonadedeig hos Extra, som ligger over 10 kroner under konkurrentene. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Tidligere i vinter skrev Nettavisen om prisøkningen på flere matvarer, sammenlignet med gjennomsnittet i 2019. Amerikansk gryte var en av disse varene, og den er også med i handlekurven denne uken.

I uke fem så vi at prisen var 36,8 prosent dyrere enn gjennomsnittet i 2019, og nå i uke åtte har prisen steget ytterligere - dog ikke mer enn 70 øre siden uke fem.

- Det var tøff konkurranse på den i fjor, og den var kunstig billig. Nå er prisen mer normal, sier Ystaas.

Les også: Denne kjeden er billigere enn Rema 1000, Kiwi og Extra

I priskrigen før jul var Amerikansk gryte fra Toro helt ned i 13 kroner per pose. Denne uken er prisen 27.90 hos Kiwi og Rema 1000, mens prisen er 28.30 hos Extra. Det er mer enn en dobling av prisen som var i desember.

Kampanjetilbud

Harald Brun, business controller for Rema 1000, svarer slik på prishoppene:

- Den intense priskonkurransen fører til stort press på enkeltvarer i perioder, og da kan kundene gjøre noen skikkelige kupp. Fra 1. februar gikk også en god del priser opp fra leverandørene, så de to faktorene fører til at man kan finne enkeltvarer som har økt en del i pris hos alle kjedene, skriver han i en epost til Nettavisen.

Han sier at både Fox og Laban seigmenn var utsatt for høyt prispress i fjor.

- Det var nødvendig med prisøkning for å unngå å selge varen med tap, sier Brun.

Også Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forsvarer prisoppgangen på de nevnte varene.

- Det er eksempler på varer som ofte er på kampanje og tilbud, eller som det er prispress på i perioder fordi konkurransen om å være billigst er så hard. Derfor vil prisen på disse produktene variere veldig gjennom året, forklarer han.

- Hva tenker du om at konkurrentene ikke matcher prisen deres på to-pakning karbonadedeig?

- Konkurrentene må selv svare på hvorfor de er dyrere, men de har vel lyst til å tjene litt ekstra penger på kundene sine for et populært produkt – særlig blant småbarnsfamilier og studenter. Extra er eid av kundene, så vi velger heller å gi kundene en god rabatt om de kjøper to pakker, sier han.

Kiwi på sin side svarer at de aldri kjører tilbud, heller ikke tilbud som to for én. Derfor har de ikke matchet Extras pris.

- Vi er opptatt av at kundene våre ikke skal måtte kjøpe mer enn de trenger, og vi ønsker å hjelpe kundene med å kaste mindre mat. Derfor har vi ikke kvantumsrabatter på mat. Vi er opptatt av miljø, og grønnfargen vår forplikter, sier Nora Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi.

Når det gjelder Grandiosa, Amerikansk gryte, Laban seigmenn og Fox sitronkaramell, som har gått opp i pris siden i fjor, svarer også hun at oppgangen skyldes blant annet prispress.

- Det har vært kampanjer og prispress på enkeltvarer, noe som har resultert i unormalt lave priser. Vi fikk samtidig prisøkninger fra våre leverandører 1. februar, sier hun, og forklarer:

- Dette gjelder for hele bransjen og kommer på samme tid hvert år. Da går prisene opp etter at de er ferdig kalkulert. Vi følger markedet hver dag, og vi skal alltid være konkurransedyktige på pris. I tillegg fikk noen varer en avgiftsøkning 1. januar.