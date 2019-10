Test av matpriser: Prisskrell på sjokolade

Dagligvarekjedene kutter prisen på sjokoladefavoritter.

I kjent stil dumper dagligvarekjedene prisen på sesongvarer i ferier. Det er godt nytt for alle godtemonser.

I høstferien er prisen på turfavoritten Kvikk Lunsj kraftig satt ned. Hos Kiwi går en trepakning for 20 kroner, mot tidligere 34,50 kroner, altså 6,7 kroner per plate. Det tilsvarer et priskutt på 42 prosent.

- Denne uka er det høstferie flere steder i landet og mange velger å ta med seg tursjokoladen Kvikk Lunsj i sekken, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen hos Kiwi.

Konkurrentene Rema 1000 og Extra har lagt seg på tilsvarende prisnivå per Kvikk Lunsj-plate.

Sjokoladekrig

Det er også en rekke andre sjokoladeprodukter som selges til rabatterte priser. Krokanrull, Smil og Melkerull for å nevne noen. Disse produktene selges til under ti kroner hos lavpriskjedene, som er flere kroner rimeligere enn hva produktene tidligere i år har kostet.

Tom H. Ystaas i Enhver.no, som gjennomfører pristester for Nettavisen, sier at priskuttet for Kvikk Lunsj kan skyldes høstferien. Han viser til at dette er en viktig del av kundenes handlekurv nå og at lavprisbutikkene derfor setter ned prisen.

Men Ystaas legger til sjokoladeprisen ellers har falt jevnt og trutt i år.

- Det har pågått en priskrig på sjokolade ganske lenge og alt i alt så har sjokoladen blitt rimeligere. Smil begynte året på 16 kroner og Melkerull kostet opptil 17 kroner på sitt dyreste, sier han.

Også sjokoladefavoritten Hobby er satt ned i pris. Tidligere i år kostet den 20 kroner hos Kiwi og selges nå til 15,70 kroner.

- Prisen er lik hos de to andre lavpriskjedene for de følger hverandre tett, fortsetter Ytsaas.

Kiwi begrunner sjokoladeprisfallet med at produktene er presset på pris.

- Flere kanontilbud

KIWI PÅ TOPP: - Kiwi vinner fordi vi er billigst og vi er i er i førersetet på pris, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen hos Kiwi. Foto: Kiwi

I denne ukens pristest av dagligvarer er det Kiwi som har den rimeligste handlekurven. Her koster handlekurven 843 kroner. Rema 1000 blir slått med tre kroner, og Extra med seks kroner.

Ystaas mener likevel ikke at det er noen vektig grunn for å velge Kiwi til storhandelen.

- Det er under én prosent som skiller. Jeg hadde ikke satt meg i bilen for å kjøre til en Kiwi-butikk, hvis en av de to andre lavpriskjedene er nærmere. Til det er prisforskjellen for liten, sier han.

Dette er andre uken på rad at Kiwi stikker av med seieren. Rema 1000 vant i uke 38, Kiwi i uke 37 og Extra stakk av med seieren i uke 36.

Prisene på matvarer gikk kraftig opp i sommer, som følge av jordbruksoppgjøret og økte priser fra leverandører. De siste ukene har matprisene falt markant igjen, noe også kjedene selv bekrefter. Ystaas sier at det er mulig å gjøre mange kanoninnkjøp om dagen.

- Det er flere produkter som er billig og alt som har holdbarhet er all grunn til å hamstre. Både bringebær- og tyttebærsyltetøyet til Nora har falt med rundt en tredjedel av prisen så langt i år, fortsetter Ystaas.

Kriger om å være billigst

RIVES VEKK: Uvanlig lave priser kan også gi tomme hyller i enkelte tilfeller, som her på Fox sitron på Kiwi. Foto: Halvor Ripegutu

- Kiwi vinner fordi vi er billigst og vi er i er i førersetet på pris. I tillegg til markedets laveste priser får våre 1,4 millioner Kiwi pluss-kunder 15 prosent bonus på all fersk frukt, grønt og fisk, og 1 prosent bonus på alle andre varer, reklamerer kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen hos Kiwi.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Mette Fossum sier at Rema 1000 skal ha de laveste prisene.

- Konkurransen mellom de tre store lavprisaktørene spisser seg ofte til når enkelte varer nærmer er i sesong. Gjennom appen vår Æ får du ofte enda lavere priser på relevante sesongvarer, svarer hun.

Fossum sier at prisforskjellen er liten mellom aktørene.

- Men det er viktig for oss at kundene våre vet at Rema 1000 tilbyr gode varer til de laveste prisene. Da er det ikke godt nok for oss å være på andreplass, selv om avstanden er liten, avslutter Fossum.

Fox går unna

I forrige uke kunne Nettavisen fortelle at Fox sitronkaramell selges til langt under normalpris. Nå selges den til én krone. I flere Kiwi-butikker er karamellen utsolgt, men Mile Helgesen forteller at det fortsatt er mange butikker som har varen i butikkhyllene.

TØFF KONKURRANSE: - Det er ikke mange bransjer som setter ned prisene når alle skal ha varene dine, men konkurransen er så tøff at ingen kan gi seg på pris, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop. Foto: (Foto: COOP)

Også hos Extra har karamellen og Krokanrull blitt revet vekk fra butikkhyllene. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop sier at beholdningen av de to produktene kan variere fra butikk til butikk, fordi det er utsolgt fra leverandør.

Kristiansen mener ukens pristest bekrefter at det er tøff konkurranse mellom lavpriskjedene.

- Det er ikke mange bransjer som setter ned prisene når etterspørselen etter varene øker, men konkurransen er så tøff at ingen kan gi seg på pris. Jeg er enig med Ystaas i at er pris det viktigste for deg så er det nesten hipp som happ hvor du handler, sier Kristiansen.

Han legger til at de beste prisjegerne benytter seg av Extras ukentlige tilbud, kampanjer, og medlemsfordelene.

- Et eksempel er den ferske medlemsbonusen på bleier og barnemat, som gjør at småbarnsforeldre kan spare virkelig mye penger, reklamerer han.