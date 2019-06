Test av matpriser: Så stor er prisforskjellen mellom billigste og dyreste kjede

Nettavisens store pristest viser at du kan spare flere tusen i måneden på å bytte dagligvarekjede.

- Det er enorme forskjeller. Enkelte varer er femti prosent dyrere hos lokalbutikkene enn lavprisbutikkene. Det er helt absurd mye, sier Tom Ystaas i Enhver.no.

Enhver har gjennomført to pristester av ti norske dagligvarekjeder over to uker. Ved siden av de sju største dagligvarekjedene i Norge, er tre lokalbutikkjeder, Joker, Bunnpris og Matkroken med i testen.

Joker dyrest

Testen, som består av 64 varer, viser store forskjeller i pris mellom vinneren Rema 1000 og lokalbutikkjedene.

Aller dyrest er Joker, som i denne testen er hele 31 prosent dyrere enn Rema. Bunnpris er 26 prosent dyrere, og Matkroken er 24 prosent dyrere.

Den store forskjellen for pristester Ystaas til å sperre opp øynene.

- Jeg synes avstanden, spesielt ned til Joker, er usedvanlig stor og jeg er overrasket over hvor mye dyrere lokalbutikkene er enn supermarkedene. Supermarkedkjedene er vanligvis ti til femten prosent dyrere enn lavpriskjedene og lokalbutikkene ligger godt under det, sier Ystaas.

Flere tusen kroner

En forskjell på 31 prosent representerer et stort innhugg i matbudsjettet til forbrukerne. For en barnefamilie kan det bety at du sparer flere tusen i måneden og tiusenvis i løpet av et år.

- For en gjennomsnittlig familie som bruker 100.000 i året på matvarer, utgjør en sånn prisforskjell 2-3.000 kroner i måneden, sier Ystaas.

Han understreker imidlertid at lokalbutikker nødvendigvis ikke kan være så dyre som Kiwi, Rema og Extra.

- Lokalbutikkene er dyrere å drift og må koste mer. Det er kanskje ikke liv laga hvis en lokalbutikk har like lav bruttofortjeneste som det en lavprisbutikk har, sier Ystaas.

Dyrere i drift

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, som står bak lokalbutikkjedene Coop Marked og Matkroken, men også lavprisbutikkene Extra og Obs, viser til at dette er to vidt forskjellige typer butikker.

- Lokalbutikkene er superviktige for mange bygder og grender. Selvfølgelig har vi en langt høyere kostnader ved en slik butikken enn ved en lavprisbutikk. Driften er mye dyrere. Hvorfor tror du Rema ikke har butikker uten i distriktene?, sier Kristiansen til Nettavisen.

Han understreker at de høyere prisene ikke er for å tyne kundene, men at mange distriktsbutikker nesten ikke går rundt.

- Men de er viktig for de som bor der. Alternativet er å legge ned. Når en bygd mister butikken sin, så blir det ofte fraflytting. Når det er sagt er det hyggelig å se at Matkroken er den billigste nærbutikken i testen, sier Kristiansen.

Joker dyrest

Joker er altså det dyreste butikken i denne testen. De mener imidlertid ikke den gir et riktig bilde av prisnivået i butikkene deres.

- Dette vareutvalget tilsvarer cirka to prosent av Jokers totale vareutvalg, og varene som er sjekket i testen speiler ikke de varene dagens forbrukere handler mest, sier Hanne Evensen, kommunikasjonsrådgiver i Kjøpmannshuset, som blant annet står bak Joker-kjeden, til Nettavisen.

Listen inkluderer et stort antall vanlige dagligvareprodukter, som lettmelk, makrell i tomat, ketsjup og brunost. Men Evensen viser til at det er mer snacks og færre middagsprodukter enn det en typisk handlekurv for en familie gjennom et år inneholder.

- Vår oppfatning er at denne pristesten kun viser et øyeblikksbilde av et meget begrenset utvalg varer. Våre egne prisundersøkelser og analyser av de mest solgte varene i norsk dagligvare viser en vesentlig lavere prisavstand mot konkurrentene enn det som fremkommer av Enhver.no sin pristest. Vi i Joker tilbyr ukentlige knalltilbud på populære forbruksvarer, noe vi opplever at våre kunder setter stor pris på, sier Evensen.

Fornøyd

Rema 1000 har på sin side vunnet dagligvarebørsen til Nettavisen og Enhver to uker på rad og kan være veldig fornøyd.

- Det var gøy! Ja, vi har et sterkt fokus på å gi kundene våre høy kvalitet og de laveste prisene. Det har vært vår viktigste oppgave i 40 år og det skal vi fortsette med. Vi ønsker kundene velkommen til REMA 1000, sier Trond Bentestuen, administrerende direktør i REMA 1000 i Norge, til Nettavisen.

Se hele pristesten her: