Test av matpriser: Store forskjeller mellom dagligvarekjedene

Den siste pristesten tyder på forskjellene mellom de seks største kjedene kan være på det største siden 2016: - Her er det definitivt penger å tjene på å velge riktig kjede, sier Tom Ystaas.

Prisforskjellen mellom dyreste og billigste kjede i Enhvers ukentlige pristester er denne uken på hele 16 prosent. Dette er et uvanlig stort gap i pris mellom de seks største dagligvarekjedene i Norge. Er dette representativt, må vi faktisk tilbake til 2016 for å se liknende sprik mellom kjedene.

- I forrige kvartal så vi at supermarkedkjedene som Meny og Spar krøp nærmere de andre kjedene, men nå ser vi det helt motsatte, sier Tom Ystaas i Enhver.no, som gjennomfører pristestene til Nettavisen Økonomi.

Dyrere

Han viser til tallene for juli, august og september, som Nettavisen omtalte i forrige uke. Der var forskjellen i snitt ni prosent fra Meny ned til testvinner Kiwi. Dyreste kjede var Spar under ti prosent dyrere enn billigste kjede.

Denne uken er forskjellen Meny og Spar henholdsvis 16 og 15 prosent ned til prisvinneren, som denne gang soleklart er Extra.

- Meny var 16 prosent dyrere enn Extra denne uken. Det er mye. Når det er slike avstander er det lurt å tenke på hvilken kasse du står i. Her er det definitivt penger å tjene på å velge riktig butikk, sier Ystaas.

Kampanjer

De siste månedene har supermarkedkjedene kjørt store kampanjer som tikronersmarked, noe de ikke gjør denne uken.

Ystaas er likevel usikker på om vi nå ser et trendskifte i dagligvaremarkedet.

- Det er vanskelig å si. Supermarkedkjedene Meny og Spar har kommet godt ut av det de siste ukene, men det er litt tidlig å si om det er en trend, sier han.

Han viser til at det er enkeltvarer har store utslag i ukens pristest. Blant annet viser testen av en familiepakke Corn Flakes definitivt ikke bør handles på Meny, da den er 14 kroner, eller 54 prosent, dyrere enn lavpriskjedene. Extra tjener til gjengjeld veldig mye på karbonadedeig. Der kostet to stykker 84 kroner, mer enn tjue kroner billigere enn noen annen kjede i testen.

- Dette er et veldig godt, fast tilbud, som ingen av de andre kan matche, og det hjelper Extra veldig nå, sier han.

Ikke enig

Menys kommunikasjonsrådgiver Nina Horn Hynne mener det er tilfeldigheter som gjør at de kommer så langt bak denne uken.

- Dette er et øyeblikksbildet. Denne gangen slår vareutvalget uheldig ut for vår del da ingen av våre gode tilbud er med i testen, mens noen av våre konkurrenter har fått med flere av sine tilbud. I snitt, gjennom året, er prisavstanden mindre enn noen gang, noe enhver.no kommenterte for et par uke siden, sier hun til Nettavisen.

Fornøyd

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen har på sin side følgende kommentar på at Extra vinner matbørsen.

- Vi har lovet våre kunder, som også er våre eiere, at vi skal gjøre alt for at kundene skal handle ekstra billig. Derfor er vi veldig fornøyde med å ha de laveste prisene denne uken. I tillegg får kundene glede av medlemskupp, babybonus og kjøpeutbytte. Aldri har det vært flere gode grunner til velge Extra, sier han.

- Det at vi er så mye billigere enn konkurrentene på varer som kundene handler mye av, som karbonadedeig, er også gledelig. Da sparer kundene enda mer på å handle hos Extra, sier han.