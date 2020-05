Test av matvarepriser: - Nesten så jeg vil si at Kolonial kommer best ut

Dødt løp mellom lavpriskjedene, men Kolonial klatrer oppover.

Denne uken er det vanlige matvarer det går mye av i norske familier som har vært i fokus i prissammenligningen.

I forrige uke vant Rema 1000 prissammenligningen med under ett øre foran Kiwi, etter at de ble slått uka før - på de samme varene. Denne uken har vi imidlertid sett på andre matvarer, og nå kommer Rema enda bedre ut. De ligger én krone foran Kiwi og én krone og 8 øre foran Extra.

- Det er dødt løp mellom lavpriskjedene. Da er ikke pris lenger interessant, så da er det andre ting som har betydning for valg av butikk, for eksempel beliggenhet, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

- Skummelt

Han mener at det er negativt for forbrukerne at lavpriskjedene er så like i pris.

- De har tross alt to tredjedeler av markedet, så det er skummelt at kjeder med så store deler av markedet er så like i pris. Det er vanskelige tider for tilbudsjegere, sier han.

Selv om det er like priser hos lavpriskjedene, er det en annen som klatrer seg oppover forbi supermarkedkjedene Meny og Spar. Kolonial.no ligger nemlig godt an.

- Det er bare 8,3 prosent ned til Rema, og det er innafor. Du slipper jo å bruke bensin, betale bompenger, og bruke tid på å handle. Sett i lys av det, vil jeg nesten si at Kolonial kommer best ut, sier Ystaas.

Det er likevel nesten én prosent mer enn det som skilte Kolonial.no og prisvinner Extra i slutten av mars, da det var 7,4 prosent mellom kjedene.

Uansett mener Ystaas at du kan gjøre en god handel hos dem denne uken. Dette også til tross for at kjøretillegg, vektreservasjon og pris for pappesker kommer i tillegg til prisen for varene.

- Det er en kjempedeal så lenge det er under 10 prosent som skiller dem og prisvinneren, sier han.

Dette taper de på

Mange av de sentrale produktene som er med i ukens pristest er varer Kolonial kommer veldig godt ut på.

- Både havregryn fra Axa, helmelk fra Tine og gulost fra Synnøve Finden er produkter de er like rimelige på som lavpriskjedene. De kommer faktisk nesten like billig ut som Rema, Extra og Kiwi og ganske mange produkter, sier han.

Både kjøttdeig, laks og fiskegrateng, som er med i ukens handlekurv, er varer de matcher lavpriskjedene på i pris.

De taper imidlertid på både bringebærsyltetøy, hvor de er 16,5 prosent dyrere, og iskaffe som de er hele 68 prosent (Cappuccino) og 62 prosent (Mocca) dyrere på. Iskaffe er imidlertid på tilbud hos lavpriskjedene denne uken.

- Hadde det ikke vært smellen på iskaffe hadde de vært enda nærmere lavpriskjedene, sier Ystaas.

Det Kolonial.no også taper på er enkelte påleggsprodukter.

- Skal være smart å handle på nett

Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no, trekker fram at de sammen med Obs - som kun var sju kroner rimeligere enn Kolonial - havnet midt mellom lavpriskjedene og supermarkedene.

- Det var med noen produkter som kundene ikke kjøper så mye av, og uten disse ville vi ligget nærmere vinneren, sier han til Nettavisen.

Selv om de ligger over både Meny og Spar, har de likevel en vei å gå før de er på nivå med Kiwi, Rema og Extra. Det ønsker de å gjøre noe med.

- Vi skal utfordre lavpriskjedene mer og mer på pris. Det skal jo være smart også for lommeboka å handle dagligvarene på nett, sier han.