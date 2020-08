Test av matvarepriser: - Uvanlig at det er så likt

Nå spiller det ingen rolle hvor du handler.

Mandag denne uken kuttet Kiwi prisene på 130 varer, med mellom ti og 35 prosent. Dette er deres tredje store priskutt bare siden april. Både Rema 1000 og Extra fulgte etter, og sa de kuttet prisene for å være like billige som konkurrentene.

Det gir også utslag på Nettavisens pristest, gjennomført av Enhver.no, denne uken. Vi har fokusert på pålegg, noe det går mye av nå som skolen har startet på igjen. Det spiller imidlertid ingen rolle hvilken butikk du handler på, hvis du velger en lavpriskjede.

Kiwi, Rema og Extra er på øret likt i totalsummen på handlekurven med 34 varer.

- Det er uvanlig, og det er kjedelig. Da betyr det at to tredjedeler av matvaremarkedet er likt priset, og vi har mistet priskonkurransen, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

- Et problem

Når pris ikke spiller en rolle, er det andre parameter - som beliggenhet og utvalg - som avgjør hvor folk velger å handle. Matvarer er en av de største utgiftspostene vi har, og da er det viktig at kjedene presser prisene.

- Det er et alvorlig problem om det ikke er priskonkurranse, sier Ystaas.

For selv om Kiwi kjører på med en stor kampanje, hvor prisene settes ned, er det ikke konkurranse i dagligvaremarkedet når de andre lavpriskjedene bare følger etter.

- Det blir priskonkurranse først når de presser hverandre ned i pris. Her er det Kiwi som presser, og så legger de andre seg helt likt, forklarer han.

Selv om forbrukerne får noe lavere priser i de periodene det kjøres kampanjer, betyr ikke nødvendigvis det rimelige varer. Det skyldes at prisene i år har steget en del. Også økt handel i dagligvarebransjen etter koronakrisen var et faktum i Norge, har ført til stor omsetningsvekst for kjedene.

- Kiwi har økt marginene sine i det siste, og tjent gode penger, noe som gir dem anledning til å presse prisene nå, sier Ystaas.

Kiwi har også bekreftet til Nettavisen tidligere at de har mulighet til å kjøre kampanjer nettopp fordi de har økt omsetningen på grunn av økt handel under koronakrisen.

Her taper du mest

Ystaas mener at det ikke er noen tvil om hvor du bør handle denne uken. Spesielt om du har barn og det går mye pålegg hjemme hos dere. Det er nemlig et ganske stort gap mellom lavpriskjedene og supermarkedene Meny og Spar.

- Meny priser handlekurven over ti prosent høyere. Det er 108,80 kroner dyrere å handle på Meny enn hos lavpriskjedene, sier Ystaas.

En hundrelapp på en handlekurv med varer for drøye tusen kroner, høres kanskje ikke så mye ut. Men betaler du en hundrelapp ekstra for matvarene på en butikk, sammenlignet med en annen, hver uke i ett år, blir det drøye 5000 kroner.

Selv om Meny kommer dårligst ut av denne ukens test, påpeker Ystaas imidlertid at kjeden til tider har enkelte gode tilbud når de kjører tikronersmarked.

Spar ligger for øvrig kun fire kroner under Meny, mens Obs til sammenligning er 72 kroner rimeligere enn ukens pristaper.

- Presser priser hver uke

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, mener konkurransen blant lavpriskjedene fungerer bra.

- Ingen har råd til å ligge høyere i pris enn konkurrentene. Vi følger hverandre, og derfor handler konkurransen om langt mer enn bare pris, sier han.

Han forklarer at det er viktig for kundene deres å finne alt de skal ha i én butikk, noe Coop mener Extra-butikkene tilbyr.

- Når Kiwi eller andre konkurrenter starter en priskampanje, hvorfor legger presser dere ikke prisene mer?

- Extra presser priser hver uke. Kjedene kjører ulike kampanjer, og Extra har denne uken 25 prosent rabatt på fersk fisk og 30 prosent i priskutt på taco, og er dermed med på å presse prisen ned på disse produktene denne uken, samtidig som vi har fulgt konkurrentene på andre varer.

SUKSESS: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at Extra har over 1500 flere varelinjer enn deres nærmeste konkurrenter og størst andel norske varer. Det mener han i stor grad er med på å forklare suksessen til deres lavpriskjede. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Han påpeker at konkurransen blant kjedene er så hard at det er ikke mulig å ha lavere priser enn konkurrentene i mange timer, om så noen minutter.

- Jeg skjønner at det for utenforstående ikke ser ut som det er priskonkurranse, men det kan jeg love at det er, sier Kristiansen.