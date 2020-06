Test av matvarepriser: 13 prosent prisøkning - mens én kjede har gått ned i pris

Kiwi gjennnomførte tidenes største priskutt i april. Nå er kampanjen over, men prisene har likevel ikke gått tilbake til normalen.

Fredag 17. april annonserte Kiwi at de kuttet prisene på deres bestselgere fram til 15. juni. Extra og Rema fulgte etter. Uken etter priskuttet ble satt i gang, undersøkte Nettavisen prisforskjellene mellom kjedene på et utvalg av de 200 varene Kiwi kuttet prisene på.

Denne uken, uke 25, har vi testet prisene på akkurat de samme varene som vi gjorde i uke 17. Det er totalt 35 varer, men i uke 17 bommet vi - og sjekket vi prisen på Biola bringebær i stedet for blåbær.

- Resultatet av de 34 varene som er identiske, er prisøkning hos alle utenom Meny - som faktisk har redusert totalprisen fra uke 17, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

Denne testen kommer like etter at Nettavisen mandag skrev at Kiwi igjen kutter prisene på over 200 varer med 20 prosent - men denne gangen med mest fokus på sommervarer. I motsetning til Rema 1000, svarte Coop Norge direkte på Nettavisens spørsmål om Extra ville følge etter Kiwi og kutte prisene på like mange varer med like mye.

- Ja, men vi får jo ikke kuttet på akkurat de samme varene. Kiwi har satt ned prisen på en rekke av de billigste Eldorado-produktene sine, og det har jo verken vi eller Rema. Men vi finner erstattere vi skal være minst like billige - men bedre - på, svarte Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Stor prisforskjell

Siden primus motor for det store priskuttet i april var Kiwi, er det også de vi har fokusert mest på denne uken.

- De 34 varene er blitt formidabelt mye dyrere. De har gått opp 13 prosent på Kiwi siden uke 17, forteller Ystaas.

Han påpeker imidlertid at det riktignok var varslet at priskuttet skulle være mandag denne uken, og Kiwi har allerede gått i gang med en ny priskampanje.

- Men prisene vi så tidlig i mars var jo skyhøye, så de har hatt god margin i februar og mars før priskuttet. Prisene steg jo kraftig i første kvartal, og noe har med kronekursen å gjøre, så man kan stille spørsmål til hvor god rabatten egentlig var, sier Ystaas.

Det er likevel ikke bare Kiwi som har økte priser. Extra har faktisk en høyere prisøkning på handlekurven denne uken sammenlignet med uke 17 - om vi ser på de 34 varene som var identiske begge ukene.

- Extras priser har økt med 15,4 prosent. Rema er den kjeden som har økt minst av lavpriskjedene, med prisøkning på 11,1 prosent, forteller han.

At Rema tar billigtronen denne uken skyldes at de har lavest pris - blant lavpriskjedene - på Gifflar kanelboller.

- Her har de lurt de andre. Prisen deres kan verken Kiwi eller Extra matche, sier han.

Har gått ned i pris

Selv om prisene på handlekurven har gått en del opp siden sist, er varene fortsatt rimeligere enn før rabattene. En del av årsaken er Kiwis nye priskutt-kampanje.

- Det som overrasker meg er at de beholder en del av varene og at noen er rimeligere i det nye priskuttet. Familiepakning med vaffelmiks og pannekakemiks fra Toro er hele 30 prosent rimeligere i uke 25 sammenlignet med uke 17, forteller Ystaas.

Lettrømme fra Tine har også gått noe ned i pris, og grillpølser fra Gilde har samme pris som sist. Prisen på kjøttdeig er derimot tilbake til normalen.

Det er ikke bare noen produkter hos Kiwi som har gått ned i pris. I motsetning til lavpriskjedene, har Meny faktisk gått ned tre prosent i pris på handlekurven siden sist.

- De har åpenbart ikke fulgt med på rabattene i priskuttet. I uke 17 var de 35,7 prosent dyrere enn Kiwi. Men denne uken ser vi derimot at forskjellen er betydelig mindre, sier han.

Prisforskjellen er mer reell nå, siden det ble litt urettferdig for Meny at vi kun tok med tilbudsvarene til Kiwi i uke 17.

Satte ned prisen

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, påpeker at de skal fortsette å være prispresseren i markedet - og alltid være billigst. Det var likevel Rema som stakk av med seieren som prisvinnere denne uken.

- Denne uken har vært en del bevegelse i prisene, som følge av at Kiwi har avsluttet en stor priskampanje og lansert en ny, sier Aakvaag Arvin.

Men Kiwi lar seg ikke vippe av pinnen, for etter at Nettavisens pristest ble gjennomført, har de gjort nok et priskutt.

- Vi har satt ned prisen på Gifflar kanelboller igjen, til samme lave pris som vi hadde i vår første priskampanje, forteller hun.

Det var denne varen Rema vant med i vår pristest denne uken, og om det Aakvaag Arvin forteller stemmer, er prisen på Gifflar kanelboller nå 21,50 kroner på Rema og 21,47 kroner hos Kiwi.

Merk at prisene kan ha endret seg noe etter prisundersøkelsen ble gjennomført.