Test av matvarepriser: 54 kroner i forskjell på populær vare

Prisforskjellene mellom lavpriskjedene minker. Men sammenlignet med supermarkedene kan det være store prisforskjeller på enkelte varer.

Kun tre kroner skiller Kiwi og Rema, hvorav førstnevnte er billigst i denne ukens handlekurv. Det er kun prisen på blomkål som skiller kjedene.

Det er imidlertid noe annet som vekker oppsikt blant matvareutvalget denne uken.

Stor prisforskjell

Kyllingfilet fra eget merke på ett kilo koster 75,21 kroner hos Kiwi denne uken. Extra har samme pris, mens Rema er tre øre dyrere. Spar har også en god pris, hvor det er kun 40 øre dyrere enn hos Rema, mens på Obs er det 94 kroner for ett kilo.

- Kylling er blitt rimelig. Det er er lenge siden det var ned på 75 kroner kiloen. Meny har derimot ikke kyllingfilet fra eget merke, og da blir det også veldig mye dyrere, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

Hos Meny er prisen 129,29 kroner for kiloen.

- Enda verre blir det om du sammenligner med pakningene på 1,4 kilo som de fleste kjedene har. Da må du ut med nesten 76 kroner mer hos Meny, sier Ystaas.

Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, mener at kyllingen de selger ikke er sammenlignbar med lavpriskjedenes kylling fra eget merke.

- Vi er en motpol til lavpris og skal være best på utvalg, kvalitet og ferskvare, og nettopp derfor har vi valgt å ha kyllingfileter fra Kyllinggården hvor dyrevelferd og kvalitet står i fokus. Kyllingproduktene i testen er altså ikke sammenlignbare, sier hun til Nettavisen.

Bekrefter mindre forskjeller

Denne uken har vi også sett på prisforskjellene mellom lavpriskjedene mellom 2014 og i dag.

- Dette beviser at det er betydelig mindre forskjeller mellom Kiwi, Rema og Extra i år enn tidligere, sier Ystaas.

- I 2014 var avstandene store, men så har forskjellene blitt stadig mindre. Det er også interessant at Rema var prisledende fra 2014 til og med 2017, mens Kiwi har overtatt tronen etter det, fortsetter han.

- Før spilte det en rolle hvilken butikk du valgte, men nå er det bare litt over én prosent som skiller Kiwi på topp og Extra på tredjeplass. Denne forskjellen er nedadgående, sier Ystaas.

I 2014 lå Kiwi 2,99 prosent bak Rema, mens Extra lå 4,47 prosent bak Rema. Hittil i 2020 ligger Rema 0,25 prosent bak Kiwi, mens Extra er 1,17 prosent bak Kiwi.

Datagrunnlaget er basert på 50.472 priser på de siste sju årene. Hittil i år er prisgrunnlaget basert på 2.913 priser. De fleste prisene er basert på handlekvitteringer, men siden 2018 er de basert på de elektroniske etikettene.

- Det er synd at det ikke er mer dynamikk i markedet. Det burde vært større prisforskjeller mellom lavpriskjedene, sier Ystaas.

- Annerledes totalbilde

Det var i 2017 at Kiwi begynte med sitt prisløfte, som handler om at de aldri gir seg på pris.

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, sier at de vil kjempe for både sunnhet og å være billigst.

Hun er glad for at Nettavisens prisundersøkelse viser at de har vært billigst siden 2018, men slik kommenterer hun de lave prisforskjellene mellom Kiwi, Rema og Extra:

- Det er viktig å huske på at dette viser kun resultatet for et utvalg av varer og er ikke en fasit for totalen. Vi vet at Kiwi er billigst, og den reelle avstanden er større enn dette, sier hun.

Merk at prisene på denne ukens handlekurv kan ha endret seg noe siden testen ble gjennomført.