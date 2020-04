Test av matvarepriser: Dødt løp i matkrigen - sjekk hvor lite som skiller kjedene

Til tross for at det er påske, er det fortsatt ingen priskrig mellom kjedene.

Årets påskepriskrig mellom kjedene er som kjent avlyst i år, på grunn av koronakrisen. Vi har imidlertid sett i flere uker at det er lite som skiller kjedene på pris, og denne trenden fortsetter også denne uken.

Kun 95 kroner skiller totalsummen i handlekurven, med utvalgte matvarer, til prisvinneren og pristaperen.

- Meny, som har den dyreste handlekurven, ligger kun 8,2 prosent bak prisvinneren Rema 1000. Det er veldig lite i historisk sammenheng, og det tyder på at priskonkurransen fortsatt er liten, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

I forrige uke var det imidlertid 161 kroner som skilte Meny i bunn og Kiwi på topp, men det mener Ystaas er litt tilfeldig og at vareutvalget kan ha betydning her.

Lite skiller påleggsprisene

Denne uken hadde vi fokus på pålegg, for med både mye hjemmetid og påske vil kanskje folk fylle på med godt pålegg i kjøleskapet.

- Det er ikke så mange overraskelser. Kjedene ligger veldig jevnt når det gjelder prisen på påleggene vi har med i pristesten, sier Ystaas.

Det eneste pålegget som stikker seg ut, er rekesalaten fra Delikat. Den koster 20,23 kroner hos Spar, mens Rema har den til 25 kroner. Hos Kiwi og Extra koster rekesalaten 26,90 kroner, hos Obs 27,40 kroner og 28,60 kroner på Meny. Her er det altså noe prisvariasjon.

Nederst i saken kan du se pristabellen som viser de små prisforskjellene på pålegg.

Skifte i toppen

Vi ser imidlertid et skifte i toppen, for det er fem uker siden Rema kom best ut i prissammenligningen. Det er Ostegrill fra Gilde som gjør at de tar førsteplassen foran Kiwi, og vinner med én krone på totalsummen.

Ostegrillen får du denne uken for 29,90 kroner på Rema, mens Kiwi og Extra priser den til 40,30 kroner.

Extra taper på blomkål og agurk, hvor de har en høyere pris enn de to andre lavpriskjedene. Blomkål er 4 kroner dyrere enn hos Kiwi og 1,10 kroner dyrere enn hos Rema. Agurk er 3,30 kroner dyrere på Extra enn hos Rema, men 4,90 kroner dyrere enn på Kiwi.

Dyrest på kjøttdeig

Rema kommer derimot mye dårligere ut på prisen for kjøttdeig denne uken.

- Vi har sett på prisen på den billigste typen kjøttdeig butikkene har. Hos Rema kostet den billigste vi fant 54,90 kroner mot 48,90 kroner som den rimeligste typen koster hos de andre lavpriskjedene, sier Ystaas.

Her er det imidlertid verdt å merke seg at ukens pristest ble gjennomført i Haugesund, og Ystaas sier at de var innom to butikker der.

- Det var fylt opp med kjøttdeig i hyllene, men ikke av Prima - som er Remas billigste kjøttdeigtype. De hadde verken hylleplass eller prismerke for denne typen i butikken, og vi har ikke funnet den i Haugesund på lenge, sier han.

- Knallhard konkurranse

Administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema 1000 sier at de er fornøyde med å ha billigst handlekurv i ukens prissammenligning.

- Når vi står på hver dag for å ha de laveste prisene så er det alltid gledelig å vinne pristester, men kanskje spesielt i innspurten til akkurat denne påsken som har vært ekstraordinær og krevende, sier han.

Han forteller at de gjør alt de kan for å opprettholde sin samfunnskritiske funksjon, hvor varer i hyllene og trygg handel er helt avgjørende.

Bentestuen har ikke svart på spørsmålet om hva han tenker om at det er så små prisforskjeller mellom kjedene, eller når han tror konkurransen vil ta seg mer opp.

Det har heller ikke kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, svart på.

- Det er alltid knallhard konkurranse i markedet, og vi justerer våre priser løpende. Utover det kan vi ikke kommentere den fremtidige konkurransesituasjonen, sier hun.

Horn Hynne sier at det er viktig for dem å tilby attraktive priser og gode enkelttilbud, men i disse tider er det andre ting som også er viktig for Meny.

- I disse korona-tider legger vi stor vekt på trygghet, både for kunder og ansatte, samtidig som vi har egne kampanjer for å støtte våre lokalmatprodusenter, sier hun.

Merk at prisene kan ha endret seg etter pristesten ble gjort mandag denne uken, og at det kan være lokale forskjeller.