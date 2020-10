Test av matvarepriser: Enorme forskjeller og kraftige prishopp i pizzatest

Hele 100 kroner skiller totalprisen handlekurven i den dyreste og billigste kjeden i vår pizzatest denne uken. Norges mest populære pizza har dessuten blitt opp til 60 prosent dyrere.

Vi har testet prisene hos åtte ulike dagligvarebutikker denne uken, og det er store prisforskjeller på enkelte av pizzaene. Vi testet frossenpizza fra ulike merkevarer, og hos ulike type kjeder.

Noen av pizzaene er opptil dobbelt så dyre hos enkelte kjeder!

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, påpeker at frossenpizza er et klassisk impulskjøp for mange forbrukere. Og går du på butikken sulten, kan du derfor tape penger.

- Det er «worst case scenario» for lommeboken din. Når du ikke vet hva du skal ha til middag, velger du gjerne noe lettvint - for eksempel en frossenpizza, sier han.

I pizzatesten har vi satt opp to tabeller. I den første tabellen skal vi se på prisene hos seks av kjedene, før vi i tabell to ser på kun fire utvalgte pizza - som var kun de vi fant hos Bunnpris - hos alle de åtte dagligvareaktørene.

Vi har testet ulike typer Grandiosa, Big One, pizza fra Dr. Oetker, og én fra Peppes Pizza.

Totalt er det to kjeder som skiller seg ut i mengden.

Slått med over 100 kroner

I den første tabellen er det lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra, samt Meny, Coop Mega og Kolonial.no vi har sammenlignet prisene hos.

Rema har en totalpris på 510,80 kroner kontra 533,30 kroner hos de to andre lavpriskjedene. Det er prisen på Peppes Pizza Farmer's Meat Skinke & Bacon 525 gram som gir utslaget i totalprisen, da denne pizzaen er nettopp cirka 23 kroner billigere hos Rema enn hos Extra og Kiwi.

Totalprisen hos de tre andre kjedene er derimot langt høyere. Hos Kolonial.no koster de ni varene totalt 592,90 kroner, på Meny er totalprisen 623 kroner, mens på Coop Mega må du ut med hele 634,80 kroner.

Her skiller Coop Mega seg ut. Tallene over viser nemlig at du må ut med 124 kroner mer for akkurat de samme varene hos Coop Mega enn du må hos Rema.

Det er spesielt prisen for Ristorante Mozzarella 2 pk, 670 gram som skiller seg ut hos Coop Mega og Meny, og som er én av årsakene til at de ligger langt høyere enn de andre i totalpris på handlekurven. Det er nemlig 33,90 kroner dyrere der enn hos lavpriskjedene. Her må det påpekes at disse to kjedene ikke solgte en 2 pk, og vi måtte derfor ta utgangspunkt i prisen for to enkelte pizza.

Dobbelt så dyrt

Det er ikke bare Coop Mega som skiller seg ut - i negativ forstand. Også Joker må se seg slått av konkurrentene, når vi nå skal se på tabell to.

Dr. Oetker Rustica Pizza Double Pepperoni 656 gram er nemlig dobbelt så dyr hos Joker som på Bunnpris. Dette kan imidlertid forklares med at Bunnpris har 40 prosent på alle pizza fra Dr. Oetker denne uken. Likevel er forskjellen oppsiktsvekkende: Den koster 49,74 kroner på Bunnpris og 96,90 kroner på Joker.

Grunnet tilbudet denne uken, kommer også Bunnpris bedre ut enn lavpriskjedene på Ristorante Mozzarella 2pk 670 gram, hvor de er cirka ti kroner billigere enn Kiwi, Rema og Extra. Denne pizzaen er imidlertid ikke med i handlekurven i tabell to, da vi ikke fant den på Joker. Meny og Coop Mega kommer dårligst ut på denne pizzaen - med en pris på 93,80 kroner.

Bunnpris kommer også godt ut av handlekurven totalt sett, på de fire utvalgte pizzaene som er med i tabell to. De kommer på fjerdeplass, rett etter lavpriskjedene. Så følger Meny, Kolonial.no, Coop Mega og Joker etter.

Når vi snakker om dobling i prisen på frossenpizza, er det også verdt å nevne prisen på Grandiosa original. Her er det riktignok ikke store forskjeller mellom kjedene, men denne typen er ofte på tilbud.

Tidligere i oktober kostet den originale Grandiosa-pizzaen kostet kun 29,90 kroner hos Kiwi, Rema og Extra, en følge av priskuttet Kiwi gjennomførte i august. Nå er prisen 47,90 kroner hos lavpriskjedene, en prisøkning på hele 60 prosent.

- Ikke til forbrukernes fordel

Nikolaisen i Gjerrigknark.com sier at impulskjøp av pizza gir gode penger i kassen for kjedene.

- Det er penger å tjene for matvarekjedene. Men du som handler ferdigpizza ofte, vet kanskje at det nesten ukentlig er en eller flere kjeder som har tilbud på forskjellige varianter. Med litt planlegging kan du kjapt spare penger, sier han.

Han mener imidlertid kjedene er litt for gode til å følge hverandre på pris, slik også tabellene over viser.

- Det er ikke nødvendigvis til forbrukernes fordel. Men samtidig er det jo mulig å få rimeligere priser om du sjekker hvilken kjede som har tilbud på pizza, sier han.

- Vil alltid være forskjell

Nettavisen har snakket med kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop, for å høre hva han tenker om den totale prisforskjellen i handlekurven mellom Coop Mega og lavpriskjedene.

- Det vil alltid være litt forskjell i pris mellom lavpriskjedene og supermarkedene, men også utvalg og personlig service, sier han.

100 kroner i prisforskjell er mye, men Coop rettferdiggjør prisforskjellen. Kristiansen sier nemlig at det er dyrere å drive et supermarked, fordi det er et langt større utvalg av varer enn hos lavpriskjedene, i tillegg til at man kan få personlig service i ferskvaredisker.

- Det koster mer penger, og derfor ligger også mange varer litt høyere i pris. Samtidig er det viktig å påpeke at det er tøff konkurranse blant lavpriskjedene, som gjør at enkelte varer her kan ha «unormalt» lave priser og noe ganger selges med tap, sier Kristiansen.

- Derfor vil vi også kunne få større gap mellom prisene på supermarked og lavpriskjedene, sier han.

Samtidig trekker han fram at Coop Mega har en rekke tilbudsvarer hver uke, så det er mulig å få gjort gode kjøp også hos supermarkedene. Kristiansen mener da at den totale forskjellen på handlekurvene ikke alltid er så stor.