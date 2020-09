Test av matvarepriser: Her bør du handle til tacomiddagen

Overraskende toppvinner av ukens pristest, mens lavpriskjede skyves ut fra pallen.

Veldig mange nordmenn spiser taco til middag i helgene, og er du én av dem, bør du se hvor store prisforskjeller det er fra butikk til butikk.

84 kroner skiller den dyreste og den billigste handlekurven med typiske tacoprodukter denne uken, hvor Enhver.no har hentet inn prisene på 33 ulike varer. Vanligvis viser pristestene at lavpriskjedene er billigst, mens supermarkedene på bunn. Både i første og andre kvartal i år var Spar den nest dyreste kjeden i Enhvers pristest, med bare Meny over seg.

Men denne uken er alt annerledes.

- Et saftig prisskrell på tacoprodukter sender Spar til topps. Det er første gang de er billigst på de åtte årene vi har testet matvarepriser, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

Han er veldig overrasket over resultatet, som skyldes at Spar for tiden kjører en kampanje på taco.

- Dette kom helt ut av det blå. Spar gruser Kiwi med 1,8 prosent, sier Ystaas.

- Sensasjonelt

Kiwi og Rema, som vanligvis ligger på første- eller andreplass, er skjøvet ned til henholdsvis andre- og tredjeplass. Extra havner derfor utenfor pallen denne uken. Selv om det er overraskende nok å se at et supermarked dytter lavpriskjedene vekk fra billigtronen, er det noe annet som er mer oppsiktsvekkende.

- Spar har høyest pris på hele 12 av 33 varer. Det er nok første gang en ukesvinner er dyrest på én tredjedel av varene. Det er sensasjonelt, sier Ystaas.

Det er med andre ord ikke hos lavpriskjedene du bør legge handleturen om det blir tacomiddag i helgen, riktignok om du har en Spar-butikk i nærheten av der du bor.

- Dette viser at det er penger å hente på å handle hos både Spar, Meny og Obs når de har tilbud, sier Ystaas.

Han påpeker imidlertid at det er sjelden at et supermarked er rimeligere enn en lavpriskjede. Meny har vunnet én gang før, men det var ikke så overraskende da det kun var varer fra tikronersmarkedet deres i handlekurven.

- Meny var mer en varslet vinner den uken, mens Spar topper dette.

Skal være rimeligst

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, svarer følgende på hva hun tenker om at Spar er en del rimeligere enn dem denne uken:

- Denne uken var det mange tacoprodukter i handlekurven. Når et supermarked samtidig kjører ukestilbud på taco, kan det helt unntaksvis påvirke resultatet. Kiwi er den billigste lavpriskjeden og skal ha lave priser hver dag, på alle varer, sier hun.

Nettavisen har også spurt Coop hva de tenker om at Spar har inntatt førsteplassen, og skyver Extra ned fra pallplassering.

- Dette er en test som er svært lite representativ for prisnivået mellom de ulike kjedene. Det blir en dyr tacokveld for disse supermarked-kundene. Extra er billigere på nærmest alt av tilbehør som agurk, mais, rømme og ost, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen, og legger til:

- Mange kunder har nok også skuffen fylt med taco-produkter allerede fra forrige ukes Extra-kampanje.

Merk at prisene stadig endres, og kan ha blitt justert noe etter pristesten ble gjennomført.