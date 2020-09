Test av matvarepriser: Her bør du ikke handle til lørdagspizzaen

Pizza i kveld? Her får du vite hvor du ikke bør handle, og hvilke pizzaingredienser som er rimeligst.

Det er riktignok ikke store prisforskjeller mellom kjedene på pizzaingredienser, men vil du bruke minst mulig penger på mat, bør du følge med.

- Vi ser et brutalt fall for Spar, som ryker ned fra førsteplass sist uke til sisteplass denne uken, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no, som utfører pristestene.

Forrige uke fokuserte vi på tacoprodukter, og da var Spar heldige som hadde tilbud den uken. Dermed klatret de helt til topps, og lavpriskjedene måtte se seg slått av supermarked-kjeden.

Like i pris



Denne uken ser pallplasseringen noe annerledes ut, og det er svært lite som skiller lavpriskjedene på pris. Kiwi vinner testen, mens Rema havner kun én krone bak på totalprisen og Extra ligger én krone og 20 øre bak Kiwi.

- Dette er nok en bekreftelse på at prisene er helt like mellom lavpriskjedene, og det blir nok en runde med skuffelser, sier Ystaas.

Lavpriskjedene er også nesten identiske på prisen for frukt og grønt også, noe som er litt overraskende.

- Det er mindre bevegelser i prisene enn det pleier å være. Vi ser nemlig ofte svingninger i større grad på frukt og grønt enn på andre varer, sier Ystaas.

Han legger til at det er Meny som er desidert dyrest på frukt og grønt denne uken. Spar er nest dyrest, men noe Ystaas trekker fram som interessant er at flere av forrige ukes varer er også med i denne ukens handlekurv. De har gått fra å være blant de rimeligste til blant de dyreste på agurk, revet ost, ananas og kjøttdeig.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Denne pizzaen er billigst



Det er Meny og Spar som kommer dårligst ut på pris, mens de tre lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra kommer best ut - og er helt like på pris. Hvis vi tar utgangspunkt i pizzaer med to ulike variasjoner med fyll, er prisen noe ulik.

Variant én: 1 stk. pizzabunn med tomatpurre, kjøttdeig, revet ost, ananas 1 boks og paprika 200 gram. Denne pizzaen får en prislapp på 144,96 kroner hos lavpriskjedene, mens Spar kommer dårligst ut med en pris på 154,41 kroner.

Variant to: 1 stk. pizzabunn med idun pizzasaus, revet ost, pepperoni, ananas 1 boks. Denne pizzaen kommer rimeligst ut blant disse to variasjonene. Totalprisen hos Spar kommer på 137,43 kroner, mens lavpriskjedene er over ti kroner rimeligere - en pris på 125,40 kroner.

Vil øke avstanden

Kiwi er veldig fornøyde med at de igjen har inntatt billigtronen i Nettavisens prissammenligning, etter å ha havnet på andreplass bak Spar sist uke.

- Vi er billigst, og vi vet vi er det, så det er gledelig å se at dette gir utslag i pristesten også, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i Kiwi.

Selv om Kiwi ikke slår Rema og Extra med mer enn én krone, synes de likevel det er bra.

- Én krone her og én krone der, i tillegg til at våre kunder får Kiwi pluss-bonus. Vi skal alltid være rimeligere enn de andre lavpriskjedene, og vi ønsker å øke avstanden til konkurrentene enda mer, sier hun.

Pressekontakt for Spar, Hanne Evensen, ønsker ikke å kommentere utfallet for supermarked-kjeden denne uken.



Merk at prisene kan ha endret seg noe siden testen ble gjennomført.