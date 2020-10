Test av matvarepriser: Her gjør du den dårligste høstferie-handelen

Denne uken er det høstferie flere steder i landet, og da er det greit å vite hvilke nærbutikker du bør vurdere å styre unna.

Skal du nyte god mat med familien i helgen, er det spesielt én butikk du bør unngå.

Her er det nemlig hele 164,83 kroner dyrere å handle enn hos den rimeligste dagligvarekjeden, hele 25 prosent dyrere enn prisvinnerne.

Matkroken er kjeden som kommer dårligst ut denne uken, mens Rema og Kiwi slår til som vinnere - med helt lik pris.

Nettavisen har denne uken sjekket prisene hos Kiwi og Rema 1000, Norges to klart største dagligvarekjeder mot prisene hos nærbutikkkjedene Joker, Matkroken og Bunnpris, og har sett på 23 ulike varer.

Norges dyreste

Når det er høstferie reiser mange til flere mindre steder rundt om i landet, og da kan det være greit å ha kontroll på prisen hos de minste dagligvarekjedene.

Det viser at det er mye å tape på å velge en nærbutikk foran en lavprisbutikk som Rema og Kiwi, men at det samtidig er stor forskjell dem imellom.

Matkroken, som mange steder i landet også kalles Coop Marked, har altså de klart høyeste prisene sammenlignet med lavpriskjedene. Det gjør kjeden trolig til Norges dyreste, siden kjedene som ikke er med i pristesten denne uken, Meny, Spar, Prix, Coop Mega, Obs og Extra, alle vanligvis ligger lavere i pris enn nærbutikkjedene.

Joker ligger 124,54 kroner bak Rema og Kiwi, mens Bunnpris er 89,80 kroner dyrere enn de to rimeligste kjedene.

- Sløser unødvendig

Rune Nikolaisen, som driver Gjerrigknark.com, er veldig prisbevisst og følger godt med på prisforskjeller på ulike varer. Når han får høre hvor mye dyrere det er på Matkroken enn hos Rema, er han klar på én ting:

- Gjør du storinnkjøp på Matkroken, sløser du unødvendig, sier han.

Nikolaisen påpeker at de fleste vet at Joker, Matkroken og Bunnpris er dyrere enn lavpriskjedene, og at dette er nærbutikken til mange på små plasser i Norge. Dette momentet mener han imidlertid du bør ta i betrakning når du skal vurdere hvor du handler.

- Selv om det er mye dyrere på Matkroken enn hos Rema, bør du kanskje overveie om det er verdt det - dersom du vil støtte opp om din nærbutikk, sier han, og legger til:

- Hvis ingen handler på nærbutikkene, forsvinner de jo til slutt. Da mister du også muligheten til å gjøre de småkjøpene du kanskje bruker nærbutikken mest til.

Stor prisforskjell

Nikolaisen trekker fram at det går an å gjøre enkelte kupp på nærbutikkene også. Det ser vi også i ukens handlekurv.

Spesielt prisen for billigste kjøttdeig skiller kjedene en del. Her er det faktisk Bunnpris som kommer aller best ut, hvor det koster kun 40 kroner. Joker kommer dårligst ut, med en pris på 62,90 kroner.

Kjøttdeig kan brukes i en rekke middagsretter, men ønsker du derimot fiks ferdig middag det bare er å varme opp, kan du kjøpe Grandiosa pizza original. Denne varen har vi sjekket prisen på hos de fem ulike kjedene, og her er det stor prisforskjell.

RIMELIGST: Bunnpris har ukens rimeligste kjøttdeig i Nettavisens pristest hos utvalgte butikker. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Hos Matkroken koster pizzaen hele 51,90 kroner, mens Kiwi og Rema kan skilte med en pris på 29,90 kroner. Det er med andre ord over 20 kroner som skiller kjedene på Grandiosa.

Også Zalo Ultra Oppvask er det ganske stor prisforskjell på mellom kjedene. Hos Kiwi og Rema er prisen 24,40 kroner for 500 milliliter, mens den dyreste zaloflasken finner du hos Bunnpris - for 38,30 kroner.

Dette er bare utvalgte varer med en del prisforskjell. Selv om 14-20 kroner ekstra for en vare ikke høres så mye ut, blir det fort mye penger om flere varer koster ekstra, hver gang du handler i én måned.

Små variasjoner



På en rekke varer fra handlekurven er det ikke så store prisforskjeller mellom kjedene som vi har sett på de nevnte varene.

Her kan vi nevne både Kvikk Lunsj, potet i løs vekt, tomatsuppe med makaroni fra Toro, Nugatti 500 gram, lettmelk 1 liter fra Tine og Tine jordbæryoghurt.

Det er med andre ord enkelte varer det ikke er mer enn noen få kroners forskjell på hos de fem dagligvarekjedene, men det gjelder å være oppmerksom - og unngå varene som er ekstra dyre hos de små kjedene.

Merk at enkelte av varene hos Matkroken ikke var å finne i riktig pakningsstørrelse ut fra vår liste, og prisen er regnet ut fra andre pakningsstørrelser. Dette gjelder leverpostei, Gilde wienerpølser, Zalo Ultra oppvask, Gilde Stjernebacon, Gilde kokt skinke og Norwegia.

- Skal være konkurransedyktige

Matkroken er en kjede under Coop Norge. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop forteller at det er helt naturlig at det er prisforskjeller mellom lavpriskjeder og Matkroken, som er en nærbutikk.

Han er ikke overrasket over den store forskjellen på Matkroken, Rema 1000 og Kiwi.

- Det koster mer å drifte en nærbutikk enn en lavprisbutikk og det gjenspeiler seg i prisene. Butikkene ute i distriktene har høyere transportutgifter, mens nærbutikker i byer ofte har høye leiekostnader, forklarer han.

Kristiansen sier at nærbutikkene heller ikke har det samme salgsvolumet som lavpriskjedene, og har derfor ikke så store inntekter.

- I vår bransje er det små marginer, og butikkene er derfor avhengige av stort volum for å dekke driftsutgiftene, forteller han.

Han sier at Coop jobber for at Matkroken skal være konkurransedyktige på pris mot Joker og Bunnpris.

- I denne testen har Joker fått med et tilbud vi ikke har fulgt, og den aktuelle butikken hadde ikke inne 1 kilo Norvegia som ligger i sortimentet. Sett i lys av det så er det ikke mange kronene som skiller disse kjedene. Det skal det heller ikke være, sier han.

Tilbudet han sikter til er Gilde wienerpølser.

Merk også at prisene kan ha endret seg noe siden vi sjekket mandag denne uken. Prisene ble sjekket i Oslo og Asker.