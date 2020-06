Test av matvarepriser: Her må du betale 50 prosent mer for en grillfavoritt

Lavpriskjedene er veldig like i pris på både grillmat, men én vare skiller seg veldig ut.

Sommeren har kommet til Norge, og for mange nordmenn betyr det at grillsesongen også er i gang for fullt. Derfor har vi denne uken valgt å teste prisene på noen varer som gjerne er å finne i handlekurven når det står grilling på programmet.

- Lavpriskjedene er bortimot likt priset både i grillkurven og handlekurven generelt sett denne uken, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

Hvis vi ser på de 11 typiske grillvarene i denne ukens handlekurv, er det Kiwi og Rema som kommer best ut med en totalpris på 249,40 kroner. Lavpriskjeden Extra har en totalpris på 250,50 kroner. Aller dårligst ut kommer Meny og Spar med henholdsvis 321,30 kroner og 321,75 kroner. Obs ligger derimot på 273,24 kroner.

Extra kommer imidlertid noe dårligere ut enn lavpris-konkurrentene på handlekurven totalt sett, med seks kroner bak Kiwi og Rema.

- Her er det hovedsakelig brokkolien som slår ut mest i pris. Den er nesten fem kroner dyrere hos Extra. Men prisene på frukt og grønt justeres ofte, og det kan være en viss treghet i prisene. Samtidig ser vi at både Rema og Kiwi er mer konsekvente med å skru ned prisene umiddelbart når en konkurrent gjør det, sier Ystaas.

Stort prisgap

I vår skrudde Kiwi ned prisene på 200 varer, og både Rema og Extra fulgte etter og skrudde ned prisene på like mange varer.

- Når lavpriskjedene har satt ned prisene på en del produkter, blir også gapet til supermarkedene større. Denne uken er det nesten 16 prosent som skiller Kiwi og Meny, sier Ystaas.

Dette blir også veldig tydelig i grillkurven. Prisen for indrefilet av svin er varen som skiller seg mest ut - og er 50 prosent dyrere hos Meny og Spar.

- Her er det viktig å holde seg til lavpriskjedene. Det er 25 kroner som skiller lavpriskjedene og supermarkedene på denne varen, sier han.

Hos Obs koster er imidlertid prisen mye nærmere lavpriskjedenes pris, og varen koster 50,45 kroner.

- Det gjelder å følge litt med, påpeker Ystaas.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Gode grillkupp

Noe mange velger å spise sammen med grillet mat, er potetsalat. Potetsalat Klassisk fra Delikat kan du få til en god penge denne uken.

- Dette er en stor klassiker nå om dagen, og den koster rundt 19-20 kroner hos alle kjedene unntatt hos Meny og Obs, sier han.

Aller rimeligst er Spar som har priset potetsalaten til 18,55 kroner, mens Meny kommer dårligst ut med en pris på 27,30 kroner.

Grillpølser er også veldig populært å grille, og grillpølsene fra Gilde ligger på 29,90 kroner hos lavpriskjedene. Også ostegrill fra Gilde er rimelig.

- Disse pølsene koster vanligvis rundt 40 kroner, og nå koster en pakke 27,90 kroner hos lavpriskjedene, sier Ystaas.

Også ketchup og sennep er rimelig hos lavpriskjedene, med en pris på 9,90 kroner mot 15,90 kroner hos Meny og Spar.

På Spar kan du imidlertid gjøre et kupp på en halvliterflaske med Solo denne uken, til en pris på 18,90 kroner.

- Det er et røverkjøp, sier han.

- Faste sommerpriser

Nettavisen har spurt kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny om å kommentere prisgapet mellom Meny og Kiwi og Rema.

- Vi mange faste sommerpriser, også på deilig grillmat som spesialpølser og angusburgere. Testen er et øyeblikksbilde, og denne uka slår den noe uheldig ut for oss da de andre kjedene har fått med mange av sine tilbudsvarer, sier hun.

Horn Hynne påpeker at Meny skal være best på utvalg, ferskvarer, lokalmat og matglede, men de skal også ha attraktive priser og gode tilbud.