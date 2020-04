Test av matvarepriser: Her må du ut med 13,5 prosent mer for varene

Spesielt én kjede skiller seg ut på prisene for frukt, grønt og lettprodukter i ukens handlekurv.

Det er stor prisforskjell på de utvalgte matvarene i ukens handlekurv mellom kjedene som ligger på topp og bunn i pristesten. Denne uken har vi hatt fokus på sunne matvarer, og en del av varene består derfor av frukt, grønt og lette produkter.

- Totalt sett må du betale 13,5 prosent mer for alle varene i handlekurven hos Meny enn hos Kiwi, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

Det er en kraftig forskjell, mener han.

- Dette er ikke normalt. Det mest spesielle er at de er så mye dyrere enn Spar og Obs. Meny er i en helt egen klasse, fortsetter Ystaas.

De utvalgte matvarene er totalt sett 115 kroner dyrere på Meny enn hos Obs, på nest sisteplass, og 119 kroner dyrere enn Spar. Til sammenligning er det 165 kroner rimeligere å handle på Kiwi enn på Meny, om du legger de utvalgte varene i handlekurven.

Taper på mangel av eget merke

Han trekker også fram flere varer som det er relativt stor prisforskjell på mellom Meny og Kiwi. Til eksempel er det fem kroner dyrere for ett kilo med bananer, hele 29,10 kroner dyrere for ett kilo med røde paprika på Meny, åtte kroner skiller kjedene på én brokkoli og fem kroner på én agurk.

Når det gjelder de fleste lettproduktene i handlekurven, er det ikke like store sprik på prisen. Det er imidlertid én vare, som regnes som både et sunt og lett alternativ, som stikker seg spesielt ut.

- Meny taper en del på kyllingen, fordi de ikke selger kylling fra eget merke. 30 kroner skiller prisen på ett kilo kyllingfilet hos dem og Kiwi.

Kjeden har imidlertid truffet bedre på prisen for laks og fiskekaker. Alle kjedene har samme pris på laks, mens det kun er Spar som har litt høyere pris enn de andre kjedene på fiskekaker.

BILLIGST OG DYREST: Kiwi kommer best ut av ukens handlekurv, mens Meny ligger på bunn. Foto: Montasje (Nettavisen)

To varer skiller seg ut

Jevnt over ser vi imidlertid at det totalt sett er ganske små prisforskjeller mellom kjedene, hvis vi ser bort ifra det store spriket ned til Meny.

Spar, som kommer bedre ut enn både Meny og Obs, vinner på at de har rimelig Norvegia-ost og karbonader fra Gilde. Spar er 20 kroner rimeligere enn Kiwi på karbonadene og 26,83 kroner rimeligere på én kilo Norvegia.

Det skal nevnes at Spar selger 830 gram Norwegia for 59,90 kroner denne uken, men i pristabellen er det regnet om for å vise kilosprisen hos Spar sammenlignet med de andre kjedene.

Ystaas sier at vi fortsatt ser at det er liten priskonkurranse mellom kjedene, men akkurat denne uken traff vi ikke på noen av tilbudene hos Meny og dermed kom de også veldig dårlig ut.

- Meny er en god del dyrere enn lavpriskjedene hvis du ikke får med deg gode tilbud eller varer fra egne merkevarer, sier han.

- Justeres fortløpende

Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny forteller at de er alltid opptatt av å ha attraktive priser og gode tilbud.

- Vi justerer derfor prisene våre løpende, noe testen ikke tar høyde for så lenge den viser et øyeblikksbilde. Flere av varene i ukens test er allerede satt ned i pris, mens for andre har vi alternativer varer til en god pris, sier hun, og legger til:

- I snitt, gjennom året, viser pristesten til enhver.no at prisavstanden til lavpris er mindre enn noen gang.

Hun forteller imidlertid at de ikke er fornøyde med å havne på bunn i ukens pristest.

- Resultatet av denne enkeltstående øyeblikkstesten er vi ikke fornøyde med. Vi skal være det billigste supermarkedet, sier Horn Hynne.

Merk at prisene kan ha blitt endret siden testen ble gjennomført torsdag, samt være noe ulike fra sted til sted.