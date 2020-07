Test av matvarepriser: Økte priser på én måned

Matvareprisene har økt mye det siste halvåret, og etter 1. juli har prisene steget ytterligere.

Denne uken sjekket vi prisene på eksakt samme handlekurv som i uke 24, og resultatet er dårlig nytt for forbrukerne:

- Prisene har gått opp litt i overkant av tre prosent hos lavpriskjedene. Det er mye når det har vært så kraftig prisøkning allerede hittil i år, konstaterer Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no.

Dagligvarekjedene har to prisvinduer i løpet av kalenderåret hvor prisene normalt oppjusteres, og det er 1. februar og 1. juli. Det er derfor ikke oppsiktsvekkende at prisene har gått opp den siste måneden, men det er likevel en god økning på allerede høye priser.

- Når matvarene har blitt dyrere, er det større grunn til å holde seg til kjedene som henger med på priskonkurransen. Som rapporten for andre kvartal viste, er det nå større avstand mellom lavpriskjedene og supermarkedene, sier han.

31 prosent økning

En vare som har økt spesielt mye i pris er kjøttdeig. Bare den siste måneden er prisen gått opp med ti kroner, men Ystaas påpeker at prisen var lav i uke 24 sammenlignet med normalen.

- Siden begynnelsen av året i 2019 og fram til nå har kjøttdeigen gått opp 31,7 prosent i pris, sier han.

- Det er litt overraskende at prisen har økt så mye, fortsetter Ystass.

Også pizza Grandiosa har gått opp en del i pris de siste ukene. Den har økt med 10,40 kroner hos lavpriskjedene.

Rimeligere

Det var Kiwi som var prisvinner i uke 24, men i uke 29 må de se seg slått av Rema 1000. Kiwi har økt prisene på handlekurven vår med 37 kroner den siste måneden, mens Rema har en økning på 33 kroner.

Obs har høyest prisøkning - med hele 6,89 prosent siden uke 24.

Spar er derimot den eneste kjeden som har redusert pris - med 20 kroner - på handlekurven denne uken sammenlignet med uke 24. De tar også fjerdeplassen med kun 47 øre foran Obs.

- Det skyldes nok hovedsakelig at de har tilbud på tacoprodukter fra Old El Paso, mens Obs ikke er like heldig med tilbudene denne uken som de var i uke 24, forklarer Ystaas.

- Svekket krone bidro

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge, forteller at handlekurven i uke 24 og 29 viser prisene før og etter landbruksoppgjøret, hvor det skjer en prisjustering rundt 1. juli hvert år.

- Det gjør at både vi og leverandørene får en prisendring som gjenspeiler det økte prisnivået. I tillegg har leverandørene sitt generelle prisøkningsvindu 1. juli hvert år, forklarer han.

- Det er mange faktorer som spiller inn på prisene gjennom et år, og i år har vi i tillegg hatt en svekkelse av den norske kronen som har bidratt til økningen, påpeker Kristiansen.

At prisen på kjøttdeig har gått opp, er også påvirket av landbruksoppgjøret. Samtidig skyldes økningen at produktet har vært kunstig lavt priset over lang tid, ifølge Kristiansen.

- Dette er et produkt det ofte er tilbud og kampanjer på, men som nå har en mer riktig pris med tanke på at det i store deler av året selges med tap, forklarer han.