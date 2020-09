Test av matvarepriser: Prishopp på nesten 20 prosent på dagligvarer

Rema har skrudd opp prisene mer enn konkurrentene det siste året, viser ny pristest. Dagligvarekjedene forsvarer økningen.

Med utgangspunkt i samme handlekurv i uke 38 i 2019, har Enhver.no denne uken sjekket prisene på nytt.

Kiwi er billigst, mens Meny havner på bunn og er 94 kroner dyrere enn prisvinneren denne uken. Samtidig har prisene økt kraftig det siste året hos alle kjedene.

- Det er en voldsom prisvekst, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no til Nettavisen.

DYRERE: Alle tre lavpriskjedene har vesentlig høyere priser i år enn i fjor på samme tid. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Prisundersøkelsen viser at lavpriskjedene kommer dårligst ut, og Rema har en prisøkning på hele 19,5 prosent på de samme varene i år sammenlignet med i fjor. Kiwi har økt nest mest med en prisøkning på 18,7 prosent, mens Extra ligger like bak med 18,5 prosent prisøkning.

Spar er kjeden som har økt minst, for der har prisene gått opp med 12,5 prosent. Meny har en økning på 16,1 prosent og Obs på 17,2 prosent.

- Uforklarlig

Ystaas mener at rundt 10-15 prosent av økningen er uforklarlig. Matvareprisindeksen steg med 3,7 prosent fra august 2019 til august 2020, ifølge tall fra SSB. Dette gjør at Ystaas stiller seg spørrende til den høye prisøkningen Enhver.no ser blant de 39 utvalgte varene i handlekurven.

- Jeg er overrasket. Prisene økte mye i februar-mars i år, og samtidig markedsfører kjedene priskutt i flere perioder, sier han.

Mange av varene i handlekurven har økt i pris med mellom 20-40 prosent. Blant varene som har økt mest, finner vi blant annet Jif baderom-spray og Jif kjøkkenspray, Kesam Vanilje, Omo Color, Soyasaus Kikkoman og Taco spice mix 3x25 gram fra Old El Paso.

- Utnytter situasjonen



Anders Nordstad, som blogger om blant annet mat og norsk landbruk, reagerer også på prisøkningen.

- Jeg oppfatter det som at kjedene utnytter situasjonen vi har vært i nå, hvor det har vært en voldsom etterspørsel etter en del varer, til å gjennomføre prisøkning, sier Nordstad til Nettavisen.

KRITISK: Anders Nordstad er kritisk til den høye prisøkningen hos dagligvarekjedene det siste året. Foto: Josephine Juul Møller (Privat)

Han trekker frem dugnadsviljen til en rekke yrkesgrupper i samfunnet, blant annet helsepersonell og norske bønder, under koronakrisen. Han mener imidlertid at det ikke fremstår som at dagligvarekjedene har vært interessert i å være med.

- Det er vanskelig å ha tiltro til budskapene kjedene sender ut om at de stadig kutter prisene. Når det er en massiv markedsføring rundt dette, skjuler det det de egentlig holder på med - å øke prisene, sier han.

- Hvis tallene fra Enhver.no stemmer, er det vanskelig å se at det er noe særlig annet enn juks av dagligvarekjedene, fortsetter Nordstad.

Han tror folk innerst inne forstår det, men når kjedene gang på gang gjentar samme budskap i flere kanaler, oppfatter folk det som en slags sannhet at de kutter prisene.

Forsvarer prisøkningen



PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 forklarer prisøkningen Enhver.no viser til.

- Inn mot sommeren merket vi en tydelig prisøkning fra leverandørene. I hovedsak kom denne av koronarelaterte kostnadsøkninger, både svekket kronekurs og økte råvarepriser, sier han.

Hägg sier at de helst skulle vært foruten disse økningene, siden hele deres forretningsmodell er å ha så lave kostnader som mulig for å tilby kundene lavest mulig pris.

- Vi kan love at så snart vi får lavere priser inn, så får kundene våre lavere priser ut, sier han.

VIL SENKE PRISENE: Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, sier at de ønsker å ha lave priser, men koronakrisen påvirker prisene. Foto: Rema 1000

- Kunstig lav pris

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, mener prisundersøkelsen til Enhver.no overhodet ikke er noen fasit på generell prisutviklingen på dagligvarer.

- Testen tar utgangspunkt i et lite utvalg varer, faktisk godt under én prosent av varene vi har i butikken. Noen av disse varene hadde en kunstig lav pris i fjor, eksempelvis kostet Rugsprø 3,30 kroner, sier hun, og forklarer:

- Hvis man skal selge enkeltvarer med så store tap over tid, vil man være nødt til å sette opp prisene på andre varer for å kompensere. Det ønsker vi ikke.

Hun reagerer også på Nordstads utspill om at dagligvarekjedene utnytter koronasituasjonen.

- Faktisk er det stikk motsatt. Vi har også i år hatt en rekke kostbare priskutt, og vi har solgt mange av våre bestselgere billigere enn på samme tid i fjor, sier hun.

Arvin forteller at de i en krevende situasjon har vært opptatt av å presse prisene på mange, viktige varer, fremfor å dumpe prisene på noen få varer. Hun sier at de i dag har jevnere, lave priser på alle varer i butikken.

- Det kommer kundene til gode, sier hun.

ØKNING: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, påpeker at prisøkningen for all mat og drikke er 3,7 prosent, slik konsumprisindeksen viser. Foto: Kiwi

Korona påvirket økningen



Hun viser også til konsumprisindeksen, som omtalt lenger opp i saken, hvor det kommer fram at matvareprisene har økt med 3,7 prosent siste 12 måneder.

- Konsumprisindeksen viser utviklingen for all mat og alkoholfri drikke, ikke et smalt utvalg som Enhver.no viser til, forklarer hun. Hovedårsaken til økningen på 3,7 prosent, sier Arvin er dyrere importvarer - hovedsakelig som følge av svak kronekurs. - En del frukt og grønnsaker har hatt spesielt stor økning i innpris til oss. Prisene på frukt og grønt varierer ut fra blant annet tilbud og etterspørsel i markedet, sesong og valutakurser, sier hun. Koronasituasjonen påvirket prisbildet på frukt og grønt både med tanke på dyrere frakt og ekstra hygienetiltak hos produsenter og leverandører.

