Test av matvarepriser: Så mye skiller Kolonial fra lavpriskjedene

Kolonial har fortsatt noe å gå før de er på nivå med lavpriskjedene. Dagligvareekspert mener likevel det finnes gode grunner til å handle maten på nett fremfor i butikk.

Denne uken har vi sjekket prisene på 24 varer hos lavpriskjedene og Kolonial.no. Her kommer Kiwi aller best ut av alle fire kjedene med en totalpris på 687,90 kroner.

Så kommer Extra på andreplass - knappe tre kroner bak Kiwi, mens Rema 1000 er hele 20,60 kroner bak prisvinneren.

Sist finner vi Kolonial.no - 7,4 prosent bak Kiwi, med en totalpris på 738,80 kroner for alle varene. Samtidig kan det også tilkomme ekstrakostnader:

Avhengig av hvor du bor, om du er fast kunde eller ikke, og tidspunkt på dagen du ønsker levering, vil det kunne koste noe for frakt. I tillegg kommer det 59 kroner for en bestilling under 600 kroner, og 29 kroner om du ikke bestiller for 800 kroner eller mer.

Les også: Deli de Luca åpner sin første butikk for veganer og vegetarianere

Skal være like rimelige

Dagligvareekspert Erik Fagerlid synes ikke forskjellen mellom Kolonial og Kiwi er noe å reagere på.

- Det er ikke mye, fordi hele logikken er at du skal slippe å dra ut i dårlig novembervær, med sinte barn, kostnader for bommer og drivstoff, og om alt dette koster deg kun drøye sju prosent ekstra, er det godt jobba av Kolonial.no, sier han til Nettavisen.

Les også: Her får ikke elever slippe inn i skoletiden: Se Oslo-butikkenes smitteverntiltak

- Hvis de ikke får forbrukerne til å være villige til å betale så mye ekstra for å få varene hjemlevert, har konseptet mislykkes. Å slippe slitet det er med å dra fysisk i butikken skal være verdt noe, påpeker han.

Fagerlid sier Kolonial må henvende seg til folk i tidsknipa, og det er jo dette de også spiller på; du slipper stresset og strevet med å dra i butikken selv.

Kommersiell direktør Tor Erik Aag i Kolonial.no, sier imidlertid at målet deres på sikt er at de skal være like rimelige som lavpriskjedene - inkludert leveringskostnadene.

- Vi blir stadig mer effektive. Nå lå litt over Kiwi på produktprisene denne uken, men vi er mye nærmere Kiwi normalt sett, sier han.

Mindre prisforskjell

Mange av de samme varene som vi har med i denne ukens pristest, var også med i testen den siste uken av mai, men det var flere varer med den gangen. Da var det imidlertid større prisforskjell totalt sett mellom prisvinner Rema og Kolonial.no - 8,36 prosent.

En av varene som skiller seg mest fra mai og nå, er prisen for Synnøve gulost, hvor Kolonial lå helt lik som lavpriskjedene i pris - 71,20 kroner i mai. Denne uken er prisen 89 hos Kolonial, mens Kiwi har lavest pris med 67,90 kroner.

Les også: Priskrigen tilspisser seg: Nå kutter dagligvarekjempen enda mer

En annen vare som skiller seg ut er Mager Cottage Cheese fra Tine. I slutten av mai var prisen nesten 29 kroner hos Kolonial - fem kroner dyrere enn hos lavpriskjedene. Denne uken ligger de imidlertid mer like i pris, og det er kun knappe to kroner dyrere hos Kolonial - og prisen er 23,70 kroner.

Korrigerte prisen

Etter Nettavisen tok kontakt med Kolonial.no for å høre hva de tenkte om prisforskjellen mellom dem og Kiwi, har de faktisk endret prisen på Synnøve gulost fra 89 til 69 kroner for kilosklumpen.

- Det er ett produkt vi, sammen med Rema 1000, lå alt for høyt i pris på, og det har vi korrigert, sier Aag i Kolonial.no.

- Det skal være smart også for lommeboken å handle hos Kolonial.no, og i forrige ukes sammenligning var Kolonial.no en tier dyrere enn Kiwi på en tre ganger større handlekurv, påpeker Aag.

Også Rema, som kom på tredjeplass bak Kiwi og Extra, har korrigert prisen på Synnøve gulost etter Nettavisen tok kontakt.

- Prisforskjellen her utgjøres av ett produkt, Synnøve gulost, som vi har for samme lave pris som konkurrentene – bare i halvkilospakker, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Kjøper du to halvkilospakker, blir altså kilosprisen lik Kiwi og Coops pris.

- Kundene kan altså føle seg trygge på at de fortsatt får så lave priser som mulig på Rema 1000, selv om det noen gang kan oppstå forskjeller på ulike størrelser. For å utelukke eventuell forvirring setter vi ned prisen til samme kilopris på de store pakkene, sier Hägg.

Merk at prisene kan ha endret seg siden prisene ble sjekket tirsdag formiddag.

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget