Test av matvarepriser: Større avstand mellom kjedene

Koronakrisen har i stor grad preget dagligvarehandelen, men kvartalsrapporten viser samme pristrend som vi så i fjor.

Denne uken ser vi at det liten forskjell mellom lavpriskjedene. Kiwi kommer best ut i pristesten av ukens handlekurv - 40 øre lavere enn Rema 1000, mens Extra havner på en tredjeplass - en drøy krone bak Rema.

- Vi ser at luken opp til supermarkedene er litt mindre denne uken, noe som delvis kan forklares av at en del priser er kommet tilbake i «normalt» gjenge igjen, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

Les også: Tallene som viser hvor mye dyrere varer og tjenester er i Norge enn i resten av Europa

Større avstand

Vi har imidlertid hatt hovedfokus på kvartalsrapporten denne uken. Den viser prisforskjellen mellom kjedene de siste tre månedene, ikke bare i en enkeltuke (som vi tester hver uke).



Kiwi er billigst, og avstanden opp til Rema 1000 er lavere dette kvartalet enn første kvartal. Avstanden fra Extra og ned til Kiwi har derimot økt fra 1,08 til 1,26 prosent. Kiwi vinner imidlertid på frukt og grønt, mens Rema er billigst på andre varer i andre kvartal.

- De tre lavpriskjedene holder seg veldig stabilt. Obs er nesten tre ganger dyrere enn Kiwi i andre kvartal sammenlignet med første kvartal, sier Ystaas.

- Supermarkedene ligger langt bak lavpriskjedene på pris. I første kvartal lå de opp til åtte prosent bak, men nå er det nesten 15 prosent forskjell mellom Meny i bunn og Kiwi på topp, forteller han.

- Det er fryktelig stor forskjell på avstanden mellom lavpriskjedene og supermarkedene i første og andre kvartal, legger han til.

Les også: Så mye sparer du på dagligvarekjedenes fordelsprogram (+)

Sparer over 2000 kroner

Ser vi på totalen for første halvår av 2020 ligger supermarkedene med normal avstand fra lavpriskjedene, med opp til 12 prosent bak prisvinner Kiwi.

Har du handlet hos lavpriskjedene det siste halve året, har du spart deg for mye penger. Totalt sett er handlekurvene Nettavisen har testet prisene på de siste seks månedene, cirka 3000 kroner dyrere hos Meny og Spar enn hos Kiwi og Rema. Stor prisforskjell ser vi også i andre kvartal.

- Det er mye å spare hos lavpriskjedene i andre kvartal, for det er totalt sett over 2000 kroner som skiller handlekurvene hos Kiwi og Meny, forteller Ystaas.

Les også: Velger du disse varene kan du spare over 5000 kroner på ett år (+)

Sammenligner vi første og andre kvartal i 2020 med de første to kvartalene av 2019, ser vi samme trend. Dette tilsier også at koronakrisen tilsynelatende ikke har hatt noe påvirkning på prisene totalt sett.

- Vi ser at prisene går i samme syklus. Også i 2019 var det cirka like stor prisforskjell mellom lavpriskjedene og supermarkedene som vi ser i første og andre kvartal i år, sier han.

Priseksperten forklarer at selv om priskrigen i påsken utgikk i år, fikk vi den etter påskeferien da Kiwi satte i gang et stort priskutt.

Ystaas påpeker imidlertid at trenden hvor forskjellene mellom lavpriskjeden er lave, fortsetter i år, og han tror dette skyldes at de har fått bedre kunnskap og blitt bedre på å overvåke hverandre.

Les også: Coop går i strupen på Findus: Skal produsere egne frosne grønnsaker og pommes frites

Stort priskutt

Koronakrisen har preget dagligvarebransjen i hele andre kvartal, og nettopp kornapandemien førte til at Kiwi kuttet prisene på over 200 varer med 20 prosent i april.

- Mange har fått dårligere økonomi de siste ukene, og alle har blitt oppfordret til å bidra i dugnaden. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å presse prisene, i tillegg til å sørge for nok varer og normal, trygg drift av butikkene, sa kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen i april.

Rema 1000 og Extra fulgte etter, men da denne kampanjen var over for Kiwis del 15. juni, valgte de å kjøre på med en ny kampanje med stort priskutt.

I april kom det for øvrig også fram at koronakrisen ga milliardvekst for dagligvarebransjen, og ekspert tror det du ser etter i butikken er forandret for alltid.

- Vi har sett mer kortreist mat og støttet lokalprodusenter, noe særlig Meny har gått i spissen for. Meny har satt ned prisene på sånne varer og gitt ekstra tilbake til lokalprodusenter, og det tror jeg er en trend vi vil se mer av, sa varehandelekspert Odd Gisholt til Nettavisen.

Prissjokk i første kvartal

I første kvartal så vi også at flere varer hadde gått opp i pris. På åtte tilfeldige varer så vi at prisen totalt sett hadde gått opp med ti prosent sammenlignet med resultatene i første kvartal av 2019.

- Det vi ser er en ganske formidabel økning. Jeg synes det er litt i overkant, og jeg tror det er en av de høyeste prisoppgangene jeg har sett fra et kvartal i ett år til et annet, sa Ystaas.

I første kvartal så vi at prisen på Stjernbacon hadde gått opp 33,5 prosent fra første kvartal i 2019 til første kvartal i 2020. Piano Vaniljesaus 1 liter gikk derimot ned med hele 15 prosent.

- Viktig å kutte prisene

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, påpeker at vi er inne i en krevende og ekstraordinær tid hvor mange har mindre å rutte med.

- Da er det viktigere enn noen gang at vi presser prisene og gjør maten billigere, sier hun.

Hun trekker fram at prisundersøkelser viser et øyeblikksbilde.

- Men vi er glade for at Nettavisens undersøkelser bekrefter at Kiwi er billigst, sier hun, og legger til:

- Vi gir oss aldri på pris og skal alltid være billigst, uansett hvem man sammenligner oss med.

Nedenfor kan du se prisene på ukens handlekurv. Merk at prisene kan ha endret seg noe etter testen ble gjennomført.