Test av matvarepriser: Vinner dessertkampen - én av konkurrentene henger etter

Kiwi har uten tvil de rimeligste dessertvarene i ukens handlekurv, men én ting overrasker prisekspert.

Mai er måneden for kaker og dessert, og denne helgen er det også 17. mai. Mange spiser is og gelé, og lager kule desserter i rødt, hvitt og blått.

- Kiwi er fremdeles prisledende, selv om Rema 1000 har gjort det skarpt flere ganger i det siste, sier Tom Ystaas, prissjef for Enhver.no.

Kiwi er 12 kroner rimeligere enn Rema når man ser på totalprisen for alle varene i handlekurven. Extra ligger derimot hele 30 kroner bak prisvinneren.

Noe mange velger å pynte kaker eller desserter med, er Smash. Det er hovedsakelig prisen på denne varen som gjør at Extra ryker denne uken, men det er også en klassisk dessert som gjør at de henger etter.

- Skuffende for forbrukerne

I forrige uke skrev Nettavisen at Rema 1000 i Haugesund hadde nesten halv pris på Smash-sjokoladen sammenlignet med de andre lavpriskjedene.

- Det stemmer at vi har hatt en lokal kampanje på Smash i Haugesund, som kommer til hele sørvestlandet neste uke. Slike lokale kampanjer har vi hele tiden, så det er ikke noe uvanlig, sa Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, til Nettavisen.

Denne uken har pristesten blitt gjennomført i Stavanger, og både Rema og Kiwi har samme pris på Smash - 25 kroner. Extra derimot, de har ikke fulgt opp - og prisen er 48,50 kroner.

- Kiwi følger opp, mens Extra ikke følger med. Det var jo annonsert at Rema skulle sette ned prisen på hele sørvestlandet denne uken, og da må det være skuffende for forbrukerne at Extra ikke setter ned prisen også, sier Ystaas.

- Vi er jo vant til at lavpriskjedene følger opp - spesielt når det er en varslet rabatt fra en av konkurrentene, legger han til.

HENGER IKKE MED: Extra følger ikke på Rema og Kiwi på prisen på Smash på sørvestlandet denne uken. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

Vinner med disse to varene

Selv om det var Rema som startet dumpingen av prisen på Smash, kjører Kiwi på med lave priser på andre typiske dessertvarer.

- Fra forrige uke har de senket prisen på to av produktene - bringebærgelé og karamellsaus. Det er kun karamellsausen de to andre lavpriskjedene følger Kiwi på, sier Ystaas.

Bringebærgelé for 13,90 kroner er Kiwi derimot alene om, mens Rema og Extra har prisen 14,90 kroner.

GELÉ: Kiwi slår konkurrentene på prisen på bringebærgelé. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

Det er imidlertid ikke bare geleen Kiwi slår Rema på denne uken, som gjør at de kommer best ut av pristesten. Det er hovedsakelig prisforskjellen på Møllers Tran som gjør hovedutslaget.

- Her sover nok Rema litt i timen, sier Ystaas, som forteller at dette er et produkt de sjekker prisen på kun et par ganger i året.

Det er 11,80 kroner som skiller prisen på tran hos Kiwi og Rema.

TRAN: Rema henger etter Kiwi på prisen på Møllers Tran. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

- Vil ha like lave priser

Ystaas mener det er ganske stor forskjell på totalprisen mellom lavpriskjedene denne uken.

Han sier imidlertid at Rema på generell basis har vært nærmere Kiwi og førsteplassen i pristestene i år enn i fjor.

- Det er opplagt at Rema er opptatt av å holde like lave priser som Kiwi, men Kiwi presser prisene så hardt at de ikke fanger det opp, sier han.

Ned til supermarkedene er det imidlertid mye større forskjell enn vi ser mellom lavpriskjedene, og det er 152 kroner som skiller topp og bunn denne uken. Meny er den som kommer dårligst ut.

Spar er nest dyrest av alle seks kjedene, men det er ikke bare dårlige kjøp å få hos dem.

- Grillpølsene kan du gjøre et virkelig varp på hos Spar. Normalt er prisen gjerne 39,90 kroner, men denne uken er prisen på 19,90 kroner. Lavpriskjedene flagget at de gikk ned til 29,50 kroner, men Spar gruser dem, sier Ystaas.

Vil gi samme tilbud til alle

Kiwi forteller at Smash ikke er på tilbud, selv om den er rimeligere på sørvestlandet denne uken enn i resten av landet.

- Kiwi har ikke tilbud, men vi skal alltid være billigst. Vi er tilhenger av så faste og lave priser priser som mulig. Når konkurrentene har tilbud, pleier vi å sette ned prisen tilsvarende eller mer, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Extra fulgte ikke etter Rema og Kiwi med samme tilbud, og det skyldes at de ikke ønsker å gjøre forskjell på kundene.

- For Extra er det viktig å behandle alle kunder, som også er våre medeiere, likt. Vi har også av og til lokale tilbud ved spesielle anledninger eller lokale produkter, men prøver å ha lik pris til alle Coops kunder uavhengig av hvor man bor, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Han mener heller ikke at Smash er et produkt som er veldig viktig å dumpe prisen på.

- Ukens pristest viser generelt at det er små forskjeller mellom lavpriskjedene. Det er tre dager siden testen ble tatt, og vi er nå i en sesong hvor prisene har blitt justert flere ganger bare de siste dagene, og en rekke 17. mai-varer har gått ned i pris, sier Kristiansen.