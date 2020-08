Test av matvarepriser: Store forskjeller på frukt og grønt

Det er spesielt én ting som overrasker ekspert med ukens handlekurv.

Denne uken har vi valgt en variert handlekurv, med mye forskjellig.

– Kiwi feier all motstand til side, og leverer den rimeligste handlekurven, sier Tom Ystaas, prissjef i Envher.no.

Det som skiller denne ukens pristest mot andre uker, er at matvareprisene er sjekket i Tromsø. Prisene for Meny ble imidlertid innhentet i Haugesund, da Meny ikke har butikk i Tromsø.

Stor prisavstand

– Det mest overraskende denne uken er prisavstanden mellom Kiwi og de andre lavpriskjedene. Rema ligger 1,4 prosent, mens Extra er 1,9 prosent dyrere enn Kiwi, sier Ystaas.

Han forteller at det er større prisforskjeller enn det vanligvis er, da det bruker å være godt under én prosent som skiller prisvinner og dagligvarekjeden som havner på plass nummer to.

Ystaas trekker også fram at Kiwi er 13,1 prosent rimeligere på frukt og grønt enn Rema, og 16,6 prosent billigere enn Extra.

– Kiwi er i en helt egen klasse når det gjelder frukt og grønt. Så er spørsmålet om fire produkter er representativt nok til å si det, men ja, det mener jeg. De er såpass mye rimeligere enn Rema og Extra, og dette ser man ikke i Sør-Norge, sier han.

– Skal du handle i Tromsø, må du handle på Kiwi. Det er sjelden det er så mye rimeligere der enn hos Rema og Extra, påpeker Ystaas.

Høyere transportkostnader

Det er hovedsakelig prisene på frukt og grønt som skiller Kiwi og de andre lavpriskjedene i denne ukens test, for de er ganske like i pris på de andre varene.

– Denne testen viser at foruten kanskje frukt og grønt, er det ikke noe høyere priser i Tromsø enn på Sør-og Østlandet. Prisene ligger på samme nivå som vi ellers finner i pristestene sørpå, sier han.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi forteller imidlertid at de får høyere frakttillegg fra leverandører på frukt og grønt i Nord-Norge.

– Men vi kjemper for å presse prisene nede. Vi mener alle fortjener billig frukt og grønt uansett hvor de bor, sier hun.

Også Extra forteller at det koster mer å frakte varene nordover, men det skal ikke gå utover Extra sine kunder.

– Vi skal være minst like billige som konkurrentene og følger dem på pris, slik vi gjør denne uken når vi oppdager at det er forskjell, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Meny har for øvrig fortsatt tikronersmarked, og dette gjør også at de kommer godt ut av testen denne uken. Det er Spar som ligger på bunnen av pristabellen totalt sett i denne ukens handlekurv.

Ekstra rabatt

Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, sier til Nettavisen at prisene på frukt og grønt endrer seg hele tiden.

– Vi skal likevel levere så lave priser som vi klarer. Vi har allerede justert ned prisene på produktene i denne testen, sier han.

– Kundene våre kan være trygge på at de kan handle frukt og grønt til lavest mulig pris hos oss - uansett hvor de er i landet, fortsetter Hägg.

Kiwi mener derimot at de er og alltid skal være billigst.

– Vi er ikke overrasket over den totale avstanden i denne pristesten, men forskjellene på frukt- og grøntpriser er jo helt vanvittig. Når Kiwi i tillegg gir 15 prosent bonus på all fersk frukt og grønt, bør det ikke være noen tvil om hvor det lønner seg å handle, påpeker Arvin.

Til sammenligning har for øvrig Rema 1000 ti prosent ekstra rabatt på frukt og grønt, og Extra har 11 prosent.

Merk at prisene kan ha endret seg etter pristesten ble gjennomført tidligere denne uken.