Test av matvarer: Dødt løp mellom dagligvarekjedene

Priskrigen hardner til, og du som kunde er vinneren. Forskjellen mellom lavpriskjedene er nå så liten at det lønner seg å handle i butikken som ligger nærmest.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Tendensen nå er at lavpriskjedene følger hverandre enda tettere. Kommer det et tilbud fra én lavpriskjede, kan du som kunde nesten være sikker på at det dukker opp hos konkurrenten like etter. Noen ganger er det bare snakk om minutter før prisene igjen er like.

Det sier Tom Ystaas i nettstedet Enhver.no som hver uke gjennomfører dagligvarebørsen for Nettavisen Økonomi.

- Så det er andre faktorer enn hylleprisen som kan avgjøre hva som er billigst for den enkelte kunden?

- Ja. Selv handler jeg med kredittkort, og da vil Rema slå mer heldig ut for meg enn Kiwi, hvor du ikke får Trumf-rabatten når du bruker kredittkort.

- Ofte kan avstanden til butikken være avgjørende?

- Ja, du kan si det sånn. Grovt sett vil det være billigst å handle i den butikken som ligger nærmest hjemmet ditt eller den som gir deg minst transportutgifter, sier Ystaas.

Mange ører små, blir én krone

Etter at Rema 1000 i forrige uke var Norges billigste butikk, er det igjen Kiwi som topper listen. Forskjellen er imidlertid knøttliten.

Se hele pristesten nederst i saken.

Kun én krone skiller de to. Og sammenligner du vare for vare, vil du se at den største prisforskjellen mellom Kiwi og Rema er på 60 øre. Nest største er på 40 øre.

- Det var på to ulike yoghurter, og det er der hele forskjellen mellom de to kjedene ligger, sier Ystaas.

PLASSERING, PLASSERING, PLASSERING: Prisforskjellene mellom de billigste butikkene er nå så små, at kostnaden med å komme seg til og fra butikken avgjør hvilken butikk det lønner seg å handle i. Denne Kiwi-butikken ligger rett ved bussholdeplassene i Munkgata i Trondheim sentrum, og brukes av mange som må bytte buss på vei hjem. Foto: Stein Nervik

I tillegg til at konkurransen mellom lavpriskjedene hardner til, øker avstanden mellom dem og supermarkedkjedene.

- Det er den andre utviklingen vi ser. Det virker som om de ikke har samme kapasiteten med blant annet prisjegere, som fanger opp konkurrenters kampanjer. Men det sier også noe om hvor hard konkurransen er akkurat nå, sier Ystaas.

Denne uka er det priskrig på sjokoladeprodukter som i stor grad bidrar til å skape ulike sluttsummer på kassalappen.

Fornøyd treer

Av lavpriskjedene, er det Extra som kommer dårligst ut. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen er likevel godt fornøyd med ukens pristest.

KOMMUNIKASJONSSJEF I COOP: Harald Kristiansen. Foto: (Foto: COOP)

- Prisundersøkelsene det siste året har vist at det er minimale forskjeller mellom lavpriskjedene. Dette har kundene fått med seg.

Han forteller videre at kjeden er i vekst og at plassering vil være viktig når de skal åpne nye butikker.

- Jeg tror nærhet til kundene med flere butikker, størst utvalg, en bra miks av merkevarer og egne merker gjør at vi kommer til å fortsette å vokse.

Rema 1000 mener pris uansett vil være viktigst.

- Det stemmer at handleavstand påvirker hvor kundene handler, men det viktigste for oss er å ha de laveste prisene, uavhengig av om man handler med Æ eller ikke. Derfor jobber vi hardt hver dag for å ha lavest pris på produktene våre og langsiktig for å tilby kundene gode butikklokasjoner som gjør det enkelt å velge Rema 1000, sier Mette Fossum. direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

- Forskjellen er større

Hos Kiwi er man fornøyd med å komme ut som billigste kjede igjen, selv om det bare skiller et kronestykke ned til konkurrenten.

UKENS VINNER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi. Foto: Kiwi

- Vi er og skal alltid være billigste lavpriskjede, enten det er snakk om ordinære priser eller konkurrentenes tilbud, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Hun mener imidlertid forskjellen er større enn det som kommer frem i ukens handlekurv.

- Og vi ønsker å gjøre den enda større.

- Det er likevel små forskjeller, så andre faktorer som avstand kan være vel så viktig for kundene når det kommer til hva som lønner seg?

- Ja, beliggenhet er selvsagt viktig. Dessuten må det være kjapt å handle i butikken.