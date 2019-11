Test av ølpriser - en butikk er billigst på alt

Hvor er favorittølet ditt billigst? Pristesten viser dels store prisforskjeller.

Bryr du deg om prisen på øl? I så fall kan det være greit å vite at prisforskjellen mellom butikkene er markant. Det viser vår prissjekk av 16 ølmerker.

Totalt sett skiller det få kroner mellom billigkjedene, selv om Kiwi markerer seg med lavest pris på alle ølvarene i utvalget. Derimot er det større forskjeller mellom billigkjedene og supermarkedene. Frydenlund Fat koster eksempelvis 31,90,- på Kiwi og 36,50,- på Spar. Det blir fort noen kroner av dette over tid.

Det er dels store forskjeller mellom ølene. Det er nesten 20 kroner mellom dyreste og billigste halvliterboks. Her er ølprisene i uke 47. Billigste pris har uthevet og kursivert skrift:

Selger mindre i butikk

Nettavisen har forsøkt å innhente statistikk på hva som er landet mest solgte øl, men Bryggeri- og drikkevareforeningen har ikke tall sortert på produktnivå.

Derimot er det en trend i 2019 at ølsalget i dagligvarene går ned, men ølsalget i utelivet går opp. Også mikrobryggeriene har en liten vekst, opplyser Erlend Vaglind Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

- Så langt i år har pol en vekst på 1,7 % mens dagligvarehandelen faller med 3,3 %. Men disse tallene er beheftet med usikkerhet på grunn av stadig større grossistdistribusjon, der vi ikke har presis innsikt i hvordan grossistene fordeler på kanaler, sier Fuglum.

Les også Rema 1000 stopper forhandlinger med leverandører





- Extra er bedre enn Kiwi

Ølblogger Sammy Myklebust mener Coop Extra er bedre enn Kiwi på øl, selv om sistnevnte kommer noen kroner bedre ut i testen:

- I mine øyne kommer Extra klart best ut i denne testen. De har, i motsetning til Kiwi, et utvalg av spennende lokalt brygget øl og klarer i tillegg å konkurrerer på pris på standardøl.

Som pristesten viser, betaler man høy pris for importert øl som Corona og Budweiser. En boks Budweiser får literpris på 90 kroner, Corona omtrent 110 kroner.

- Folk må selvsagt drikke det de vil, men jeg kan ikke befri meg fra tanken på at forsøk på å bygge et image utkonkurrerer smak her. Du får meget godt øl til samme pris eller du får en flaske grei vin til prisen av tre enheter dersom utfordringen er at du ikke liker øl og derfor drikker det som smaker minst.

Les også Rekordtidlig start på julepriskrigen: Disse varene er kuttet i pris

- Noen insisterer på å betale overpris

Tross eventuell sammenheng mellom pris og produksjonen av ølet, er ølbloggeren skeptisk til noen av de importerte produktene.

- Der betales det både for lang transport og en innbilt image-bygging. Jeg trodde det sluttet å være kult å drikke overpriset importøl en gang på 90-tallet, men det kommer tydeligvis stadig til nye individer som insisterer på å betale overpris.

Myklebust anbefaler gode kjøp på Vinmonopolet til omtrent samme pris.

- Eksempelvis 7 Fjell Dopamine (39,90) eller Amundsen Ink & Dagger (41,90), samt enklere importøl enda billigere. Ashai (5,0%/28,10) og Grolsch (5,0%/30,10) er i mine øyne et bedre øl enn begge de to nevnte butikkølene. Vinmonopolet har også hatt Carlsberg (5,5%) til konkurransedyktig priser, men det ser ut til at dette har gått ut. Antagelig har ikke folk giddet gå via polet for å kjøpe 0,33l Carlsberg til 29,90.





Kan ikke senke prisene mye

Kiwi selger mest av danske Tuborg, opplyser kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

- Av standardvarer så er det Tuborg 0,5 ltr vi selger mest av i Kiwi, mens Seidel 0,5 ltr kommer på andreplass. Ølsortene som har hatt best vekst de to-tre siste årene er Hansa Pils og Aass Pils.

Av juleøl selger Kiwi mest av Aass Juleøl 0,5 liter og nest mest av Hansa juleøl 0,5 liter. Priskrig på øl er begrenset av alkohollovens bestemmelser.

- Vi kan senke prisen, men det er begrenset hvor langt ned vi kan gå og vi er også nødt til å holde prisen i lengre tid, slik at det ikke oppfattes som en kampanje. Enhetsprisen må også alltid være den samme, uansett om det er en singelflaske eller flerpakning, sier Kristine Aakvaag Arvin.

Les også Konkurransetilsynets rapport: Kiwi og Meny har kjempefordel overfor Rema og Coop

Ukas matpriser (inkludert øl) finner du her: